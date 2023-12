Perseguida por Antônio, Aline vira freira em Terra e Paixão

Aline passará por novos apuros nas mãos de Antônio La Selva na novela Terra e Paixão. O fazendeiro descobrirá que a mocinha está grávida de gêmeos e ficará furioso ao saber que as crianças serão seus herdeiros. Inescrupuloso, o fazendeiro mandará seus capangas dar mais um susto na viúva, levando-a a tomar uma medida extrema.

A protagonista tentará continuar mantendo sua gravidez escondida de Antônio, mas não vai demorar muito para a notícia chegar até o fazendeiro. Em cenas que vão ao ar a partir da próxima terça-feira, 12 de dezembro, o poderoso descobrirá a verdade por meio de Franco (Gil Coelho), conforme divulgado no resumo do Gshow.

O plano de Aline de manter a gestação em sigilo dá errado quando ela passa mal novamente e é levada ao hospital. Os médicos dão a notícia de que a viúva espera gêmeos, e é assim que Laurita (Bruna Aiiso) descobre que a protagonista terá dois filhos, contando para Franco.

O gerente do banco não conta para Antônio com más intenções, até porque ele nem sabe que Aline estava mantendo a gestação em segredo. Franco dá os parabéns ao fazendeiro pela chegada dos netos, que reage indignado.

Será a partir daí que um novo pesadelo começará na vida de Aline. O poderoso fica desesperado com a notícia de que será avô dos filhos de sua maior rival, mas esse não é o único problema - ele teme que sua herança fique com os netos, o que provavelmente acontecerá já que Caio (Cauã Reymond) tem direito a sua parte do império dos La Selva.

O fazendeiro até tentará usar vias legais para impedir que as crianças fiquem com qualquer centavo seu, mas será contrariado pelo advogado Silvério (Samir Murad), que explicará que os filhos de Aline serão legalmente herdeiros de qualquer forma.

Aline foge para convento em Terra e Paixão

Antônio mostrará seu pior lado ao ordenar que seus capangas deem um novo susto em Aline, como uma forma de fazê-la perder as crianças. Por ser uma gravidez de gêmeos, os médicos já haviam alertado a protagonista que ela teria que ter cuidados especiais durante a gestação.

A essa altura, a notícia da gravidez de Aline já terá se espalhado pela família La Selva. Petra (Débora Ozório) irá visitar a cunhada e será neste momento que ambas receberão um bilhete ameaçador. Essa será a gota d'água para a viúva, que decide não enfrentar o poderoso mais.

Temendo por sua vida e pela de seus filhos, Aline vai contar com a ajuda de Rodrigo (Maicon Rodrigues) para fugir da cidade, já que o advogado oferece que ela se esconda no convento onde está a irmã dele.

A mocinha aceita e parte para fora de Nova Primavera. Ao chegar no convento, a madre superiora impõe que ela use o hábito religioso e cumpra todas as obrigações e rotinas das freiras. Aline aceita e passa a morar no local.

Pensa que Antônio finalmente vai deixar a nora em paz? Nada disso. O fazendeiro ordenará que seus capangas localizem o esconderijo da mocinha. Ainda não há informações se o vilão de fato vai conseguir encontrar a rival.

Apesar de aceitar viver como uma freira, é possível que Aline não se torne parte do convento de fato, pois o público espera que a mocinha tenha um final feliz ao lado de Caio. Em relação a Antônio, o crápula escapa da morte após o assassinato de Agatha (Eliane Giardini), já que era ela quem estava envenenando-o, mas ainda terá que devolver as terras da nora nos capítulos finais.