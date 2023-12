Novela Terra e Paixão: Irene mata Agatha?

Está cada vez mais perto o capítulo em que Agatha aparecerá morta na novela Terra e Paixão e a partir daí o mistério tomará conta da trama, que não revelará de cara quem é o assassino. Irene é quem matará a vilã de Eliane Giardini? A megera terá motivos para tal atitude.

Irene será a assassina de Agatha em Terra e Paixão?

Ainda não se sabe quem será o assassino de Agatha, mas Irene será uma das suspeitas, segundo adiantam os resumos da novela Terra e Paixão. Isso porque, a mãe de Caio vai descobrir o maior segredo da ex-mulher de Antônio: ela foi a responsável pela sabotagem no carro da família La Selva, que resultou na morte de Daniel.

Agatha descobrirá a verdade no capítulo do dia 6 de dezembro, pois Ramiro (Amaury Lorenzo) acabará falando demais e deixará escapar a informação que a ex-esposa de Antônio tentou matar Caio (Cauã Reymond), mas acabou atingindo o próprio filho. A vilã de Giardini ficará feliz da vida com a descoberta e convocará a imprensa e a polícia para expor a rival na frente de todos.

No entanto, no dia da coletiva de imprensa, no capítulo de 7 de dezembro, Agatha aparecerá morta na mansão dos La Selva. Por conta disso, Irene será uma suspeita óbvia do público. Inclusive, para esconder o que fez a mulher matou Ernesto (Eucir de Souza) e Sidney (Paulo Roque) por isso.

No entanto, Irene não será a única suspeita pelo assassinato e a novela Terra e Paixão já vem desenhado alguns outros possíveis criminosos. O próprio filho da megera, Hélio (Rafa Vitti), poderá ser o assassino, pois Agatha ameaçará a vida de Petra (Debora Ozório) para tentar manter o rapaz nos trilhos.

Além de Irene e Hélio, outro nome que se destaca é o de Angelina (Inez Viana), pois a governanta apaixonada tem sido desprezada por Agatha e já percebeu a verdadeira índole da malvada. Luigi (Rainer Cadete) também entra na lista, porque terá seu passado golpista descoberto pela vilã e pode tentar esconder seus crimes de estelionato.

A novela também levantará a possibilidade de duas pessoas estarem envolvidas na morte de Agatha, pois o corpo da vilã será encontrada com três tiros e o pescoço quebrado, mas o delegado Marino (Leandro Lima) descobrirá na autópsia que Agatha foi envenenada. Por isso, suspeitará que uma pessoa deu o veneno para a esposa de Antônio e um outro indivíduo atirou nela sem saber que já estava condenada.

