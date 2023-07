Petra é filha de quem na novela Terra e Paixão?

Depois de Caio (Cauã Reymond) revelar que Daniel (Johnny Massaro) é filho de Ademir (Charles Fricks) e não de Antônio (Tony Ramos), surge a dúvida: Petra é filha de quem na novela? Se Irene (Glória Pires) mentiu sobre a paternidade de seu filho mais velho, é possível que a caçula também seja fruto de outro relacionamento?

Petra é filha de Ademir em Terra e Paixão?

Após descobrir que Daniel não é seu filho, Antônio exigirá saber se Petra (Debora Ozório) é sua filha biológica mesmo ou se Irene também mentiu sobre a paternidade da caçula.

Irene vai jurar que a caçula é filha do fazendeiro em cenas que vão ao ar nesta sexta-feira, 7, mas o marido estará furioso após descobrir o segredo da ex-prostituta. "Eu devia estar pedindo a separação. Todos esses anos você me enganou sobre a paternidade!", dirá.

A madame vai tentar virar o jogo contando detalhes sobre a relação com Ademir, mas será humilhada pelo marido. "Olha para mim... olha bem... Você acha que aqui tem algum imbecil? (...) Eu sinto como se estivesse chocando o ovo da serpente na minha própria cama", continuará o fazendeiro.

Ainda não ficará claro se Petra realmente é filha de Antônio ou se Irene mentiu mais uma vez. Para que a jovem seja filha de Ademir, a madame teria que ter traído o marido depois que Daniel já havia nascido.

Se Petra realmente for filha de Ademir, isso significa que somente Caio (Cauã Reymond) tem direito à sucessão. Além disso, a personagem de Debora Ozório não ficaria com a herança de Antônio, o que significa que o golpe armado por Luigi (Rainer Cadete) para ficar com o dinheiro da família La Selva não daria certo.

Na web, internautas criam teorias sobre Petra também ser filha de Ademir. "Eu já imaginava também, por isso a Irene sempre tentou manter o Ademir longe deles, acho que até a Petra é filha do Ademir", escreveu uma internauta. "Ademir tem que tirar logo a filha de lá porque ela vai sofrer muito, tadinha da Petra", publicou outro.

Ademir é pai de Rosa

Além de Daniel e de dois filhos de seu primeiro casamento, Ademir vai descobrir que tem mais uma herdeira em Terra e Paixão.

Nos próximos capítulos da trama das nove, Flor (Letícia Laranja) contará para Ademir que Rosa (Maria Carolina Basilio) é filha dele. O produtor rural frequenta o bar com bastante assiduidade e já ficou com a garota de programa no passado.

Flor dirá a verdade pensando nos direitos da menina. Para se certificar que a moça está falando a verdade, Ademir faz um teste de DNA, que dá positivo, segundo informações do jornalista Zean Bravo, do jornal Extra.

Depois de descobrir ser pai da menina, o produtor rural entrará na justiça para ficar com a guarda de Rosa. Flor, no entanto, não vai gostar da ideia de ficar longe da filha.

Além de ser pai de Daniel e Rosa, o produtor ainda guarda mais segredos. O irmão de Antônio mantém um romance secreto com alguém que trabalha no bar de Berenice (Thati Lopes), mas ainda não sabe quem é a pessoa que roubou o coração do personagem de Charles Fricks.

Teorias indicam que o produtor tem um caso com Luana (Valéria Barcellos), que já falou sobre um namoro secreto. Espectadores acreditam que o romance de Ademir possa ser com Kelvin (Diego Martins) - a sinopse de apresentação do personagem mostra que ele tem um relacionamento oculto com um homem misterioso da região.

