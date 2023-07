Johnny Massaro aparece após morte de Daniel em Terra e Paixão

A tão aguardada morte de Daniel em Terra e Paixão finalmente foi ao ar, e o capítulo se tornou um dos mais assistidos desses dois primeiros meses da novela no ar. O ator Johnny Massaro embarcou na despedida do personagem e brincou com os fãs nas redes sociais.

Após Terra e Paixão exibir a morte de Daniel, interpretado por Johnny Massaro, o ator publicou uma foto no Instagram dos bastidores de suas últimas cenas na trama. No story seguinte, o famoso brincou ao postar uma foto recente: "passo bem".

A morte de Daniel no folhetim das 9 era muito esperada. Foi revelado antes da estreia da produção que uma tragédia acabaria com a vida do advogado, mas pouco se sabia sobre quando isso ia de fato ocorrer na novela. Após mais de 50 capítulos, a cena finalmente veio e o rapaz se despediu da trama após sofrer um acidente de carro.

Personagem de Johnny Massaro, Daniel morreu mesmo?

Ao que tudo indica, Daniel morreu mesmo na novela Terra e Paixão e não deve voltar ao folhetim. Em um post no feed no Instagram, o famoso publicou vários fotos das gravações da sequência do acidente, que levou três dias para ser filmada, e escreveu um texto de agradecimento pelo trabalho e o aprendizado, experiências e tudo o que viveu com a equipe do folhetim. Gil Coelho, colega de elenco do famoso - que interpreta o banqueiro Franco - comentou na publicação e escreveu: "vai fazer falta".

Johnny Massaro já deixou de gravar Terra e Paixão, não há spoilers sobre um possível retorno do jovem no momento e o site oficial da emissora afirma que as cenas do acidente de Daniel marcam a saída do ator carioca da trama.

Além disso, Johnny Massaro tem cobrado o autor Walcyr Carrasco e disse que quer estar em alguma obra do escritor no futuro. Autor e ator enviaram mensagens em vídeo um para o outro que foram parar com exclusividade na coluna de spoilers de Tata Dias no Gshow, no dia 6 de julho.

Na gravação, Walcyr elogiou a atuação do famoso e disse que quer trabalhar mais vezes com ele: "o Johnny Massaro teve uma interpretação esplêndida. Eu já tinha feito com ele Verdades Secretas 2 e quero continuar a trabalhar com o Johnny em todas as oportunidades, porque ele é um grande ator".

"Obrigada pela confiança novamente! E assim como você eu espero que a gente se reencontre muitas vezes querido. Inclusive para fazer aquele vilão que você está me devendo", respondeu Johnny Massaro.

Terra e Paixão ainda tem seis meses pela frente e previsão de contar com 221 capítulos no total. Assim, a produção só deve ser encerrada em meados de janeiro de 2024.

