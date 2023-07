Agatha está viva em Terra e Paixão?

A morte de Agatha é comentada desde o primeiro capítulo de Terra e Paixão. No entanto, novos desdobramentos na trama deixaram os telespectadores intrigados sobre a personagem de Bianca Bin, que até só deu às caras em flashbacks. Agatha morreu mesmo ou está viva na história de Walcyr Carrasco? A investigação do delegado Marino tem revelado segredos obscuros da mãe de Caio e levanta a possibilidade de retorno.

Agatha fingiu morte em Terra e Paixão?

A TV Globo mantém a história de Agatha guardada a sete chaves por enquanto, mas as novas revelações sobre a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) na trama da novela das 9 sugerem que a personagem pode estar viva e fingiu sua própria morte.

As suspeitas começaram quando Caio precisou comprovar a morte da mãe para conseguir colocar as mãos em sua herança. Primeiro, foi descoberto que não existe nenhuma certidão de óbito da mulher. Depois, a situação piorou quando o caixão da suposta falecida foi aberto e não havia corpo.

As teorias de que a mãe de Caio está viva foram reforçadas ainda mais nos últimos capítulos de Terra e Paixão, quando o delegado Marino chegou a algumas testemunhas importantes. Ele conversou com um funcionário do hospital em que Caio nasceu, que avisou: "certos assuntos, é melhor não remexer".

O funcionário também revelou que ouviu boatos que Agatha estava envolvido com um médico galanteador no hospital, mas que este suposto amante desapareceu logo após o enterro da esposa de Antônio e não deixou nenhum rastro ou registro.

As suspeitas aumentaram ainda mais quando o policial chegou até Angelina, empregada da família La Selva e que conheceu Agatha. A governanta revelou que a mãe de Caio não era fiel, o que indica que os boatos sobre seu caso com um médico do hospital podem ser reais. Além disso, a mulher disse que por isso ela poderia ter um cúmplice, e avisou: "a Agatha não é o anjo que as pessoas pensam. Ela gostava de fazer tramas".

As investigações do delegado irão avançar nos próximos capítulos de Terra e Paixão e ele levantará a possibilidade que não sai da cabeça dos fãs do folhetim: a chance de ela estar viva. A situação com certeza não será nada fácil para Caio, que cresceu muito ressentido por não ter o amor materno que tanto queria.

Um dos grandes segredos de Agatha em Terra e Paixão não é apenas o desaparecimento de seu corpo, mas também um filho perdido. Segundo a jornalista Carla Bittencourt no Notícias da TV revelou em meados de maio, Agatha é a mãe de Jonatas. A esposa de Antônio teve um envolvimento com Gentil (Flavio Bauraqui) quando era solteira e acabou engravidando. Com medo de ficar falada na cidade, ela escondeu a gravidez e depois entregou o menino para o pai depois de dar a luz.

De acordo com as informações, esse segredo ficará escondido até o final da trama, quando Gentil resolverá contar a verdade para Antônio e revelará o passado da primeira esposa do fazendeiro.

Quem vai interpretar Agatha?

Como a TV Globo ainda não confirmou que a personagem está viva, ainda não há atrizes cotados oficialmente para interpretar a mulher, mas o público da novela Terra e Paixão tem torcido para o retorno de Agatha e já tem até suas apostas nas redes sociais de qual atriz deveria ficar com o papel. Elizabeth Savalla, Natalia do Vale e Eliane Giardini, que atuaram em outras novelas de Waclyr Carrasco, são nomes muito citados na web pelos fãs.

Outros nomes que ganharam torcida dos fãs do folhetim foram Christiane Torloni e Lucinha Lins. Lilia Cabral também foi citada várias vezes, mas para a atriz não há possiblidade de aparecer em Terra e Paixão, pois já começou a gravar a novela Fuzuê, a próxima produção da faixa das 7.

Leia também - Qual o segredo de Ademir em Terra e Paixão?