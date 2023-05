Quem é Amaury Lorenzo, o Ramiro de Terra e Paixão

Amaury Lorenzo interpreta Ramiro de Terra e Paixão, um dos capangas de Antônio La Selva (Tony Ramos) encarregado de matar a família de Aline (Bárbara Reis). O ator já esteve em outras novelas da Globo e também fez alguns trabalhos na Record.

Quem interpreta Ramiro de Terra e Paixão ?

O ator Amaury Lorenzo começou a estar teatro aos 12 anos de idade e estreou nos palcos com a peça “Aurora da Minha Vida”. Desde então, se formou em Artes Cênicas e esteve em mais de 30 espetáculos de grandes companhias do Rio de Janeiro. Ele também é diretor de cinema e professor em uma escola de teatro na capital fluminense.

Esse não é o primeiro trabalho do ator na Globo. Anteriormente, ele esteve na série 'Cariocas' (2010) e nas novelas 'Pega Pega' (2017), 'A Força do Querer' (2017), 'Outro Lado do Paraíso' (2017), 'Espelho da Vida' (2018) e 'A Dona do Pedaço' (2019).

Ele também esteve em folhetins da Record, incluindo os títulos 'Milagres de Jesus' (2014), 'O Rico e o Lázaro (2017)', 'Apocalipse' (2017) e 'Terra Prometida' (2016).

Agora, Amaury retorna ao horário nobre da Globo para viver Ramiro de Terra e Paixão. O personagem é um capataz fiel de Antônio de La Selva, que mata o marido de Aline após receber a ordem do poderoso. Ele também passa a desconfiar de Caio, por acreditar que foi o rapaz quem ajudou a protagonista a fugir.

O ator comemorou a estreia da novela em sua página no Instagram. "Estreamos! Ramirão nasceu! Homem brasileiro, controverso, cheio de camadas. Curtiram? Vem muito mais! Gratidão a esta equipe incrível, de uma novela incrível!", escreveu.

O artista também compartilhou alguns registros dos bastidores da novela Terra e Paixão ao lado de Tony Ramos. "Sim, senhoras e senhores. Tony Ramos! Há três meses meu patrão e amigo. E sim, o Tony é extraordinário. E se eu falar muito vou me emocionar aqui...", publicou.

