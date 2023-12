PF que particiou de Área Restrita é suspeito de contrabando

O agente da Polícia Federal Gianpiero Nieri Rocha, de 48 anos, é suspeito de participar de um esquema de contrabando de ouro, enviado ilegalmente por meio de voos comerciais. O policial ficou conhecido por ter participado do seriado 'Aeroporto: Área Restrita', que aborda justamente os crimes praticados nos aeroportos. A oeração da PF foi deflagrada na sexta-feira, 1 de dezembro.

Quem é o policial de Área Restrita investigado?

Gianpiero apareceu na primeira temporada da série produzida pelo Discovery Channel, atuando na área alfandegária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o agente da PF está sendo investigado juntamente com Ernesto Kenji Igarashi, de 51 anos, que também estaria envolvido no suposto esquema ilegal.

Ambos teriam participação em envios de ouro para o exterior em voos que partem de Guarulhos, eleito o maior aeroporto internacional do Brasil. O jornal informa que ambos estão afastados das atividades da Polícia Federal e estão usando tornozeleiras eletrônicas.

O agente aparece nos episódios de "Área Restrita" em abordagens de rotina que tentam encontrar possíveis crimes na entrada e saída de objetos do país. É muito comum que os policiais achem drogas escondidas em malas, eletrônicos que não tiveram os devidos impostos de importação pagos, compras acima do valor permitido, entre outros.

O Metrópoles também afirma que, conforme apurado, os demais funcionários do aeroporto ficaram surpresos com o envolvimento de ambos os policiais no crime.

Nieri participou apenas da primeira temporada, lançada em 2017. É possível vê-lo trabalhando em uma das operações que buscava localizar alvos que já tinham mandados de prisão expedidos por crime de estelionato. Também foi mostrada um pouco da rotina dele e dos demais agentes da PF em um dia de trabalho no aeroporto, assim como acontece em quase todos os episódios. Nas demais temporadas, que também estão disponíveis na web, Gianpiero Nieri não esteve presente.

