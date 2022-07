Poderoso Chefão elenco hoje: como estão os atores

Já faz 50 anos desde a estreia de O Poderoso Chefão – completados em 2022 – um dos maiores clássicos do cinema. Foram três filmes da franquia que fizeram muito sucesso e foi considerada uma das melhores trilogias de todos os tempos. Veja como está O Poderoso Chefão elenco hoje.

Marlon Brando, o Don Vito Corleone – Poderoso Chefão elenco hoje

Marlon Brando, o protagonista de O Poderoso Chefão, faleceu em 2004, aos 80 anos, vítima de uma fibrose pulmonar.

O famoso era considerado o melhor ator da história do cinema. Seu último trabalho foi em 2001, quando esteve no longa-metragem A Cartada Final. Seus últimos anos de vida foram marcados por um escândalo – seu filho Christian foi preso por assassinar o namorado de sua meia-irmã Cheyenne, que se suicidou anos depois.

Al Pacino, Michael Corleone

Al Pacino, o Michael, hoje tem 82 anos de idade. Seu último papel no cinema foi há dois anos atrás, em 2020, quando participou da série Hunters da Amazon Prime Video.

Em 2019, o famoso interpretou um dos protagonistas Jimmy Hoffa em O Irlandês, filme que foi muito aclamado pela crítica e pelo público. O longa-metragem recebeu nove indicações ao Oscar, incluindo a categoria de melhor ator coadjuvante para Al Pacino. No entanto, o ator não levou o prêmio.

Robert Duvall, o Tom Hagem – Poderoso Chefão elenco hoje

Robert Duvall hoje está com 91 anos de idade. Seu último trabalho no cinema foi em 2018, quando esteve no filme de suspense As Viúvas, interpretando Tom Mulligan.

Ao longo de sua carreira, ele foi indicado sete vezes ao Oscar, incluindo a categoria melhor ator coadjuvante por O Poderoso Chefão em 1973. Sua primeira vitória na maior premiação de Hoyllwood veio em 1984, quando ele venceu a categoria de melhor ator por A Força do Carinho.

Diane Keaton, a Kay Adams

Diane Keaton hoje tem 76 anos de idade. Seu último trabalho no cinema foi em 2020, quando esteve no filme Amor, Casamentos e Outros Desastres interpretando Sara, uma das protagonistas.

A atriz já foi indicada ao Oscar quatro vezes. A primeira em 1978 pelo filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, na qual ela foi a vencedora na categoria melhor atriz. As outras três indicações vieram nos anos 1983, 1997 e 2004, pelos trabalhos em Reds, As Filhas de Marvin e Alguém Tem que Ceder.

James Caan, o Sonny Corleone

James Caan faleceu recentemente, em 6 de julho de 2022, aos 82 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Seu último trabalho foi em 2021, quando esteve no longa-metragem Queen bees.

Em 1973, ele foi indicado ao Oscar por indicar Sonny Corleone em O Poderoso Chefão. Além de franquia de sucesso, também ficou conhecido por atuar em Louca obsessão (1990), Profissão: Ladrão (1981) e Rollerball: Os gladiadores do futuro (1975).

Talia Shire, a Connie Corleone – Poderoso Chefão elenco hoje

Talia Shire, a Connie, está com 76 anos de idade. Seu último trabalho foi em 2019, quando participou do filme Working Men.

Além de O Poderoso Chefão, ela também ficou conhecida por interpretar Adrian, esposa de Rocky Balboa, nos filmes da série Rocky. Foi indicada duas vezes ao Oscar, a primeira por O Poderoso Chefão e a segunda por Rocky, mas perdeu ambas. Hoje ela vive no anonimato. Curiosidade: ela é tia do ator Nicolas Cage.

Gianni Russo, o Carlo Rizzi – Poderoso Chefão elenco hoje

O intérprete de Carlo hoje está com 78 anos de idade. Seu último trabalho foi em 2018, quando esteve no filme Con Man, no qual interpretou o Agente Gamble.

Além de O Poderoso Chefão, outros trabalhos notórios do ator foram Goodnight, My Love (1972), O Raio Destruidor (1978), O Céu Se Enganou (1989), Um Novato na Máfia (1990), Os Reis da Praia (1990), Um Domingo Qualquer (1999) e mais.

