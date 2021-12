Por onde anda a atriz Cláudia Rangel, estrela de Sex Appeal?

Quase 30 ano após a exibição da minissérie Sex Appeal, a obra de 1993 foi disponibilizada no GloboPlay. A história acompanha a vida de cinco modelos, sendo uma delas interpretada pela atriz Cláudia Rangel. Das protagonistas, a intérprete de Andrea foi a única que não seguiu carreira artística. Veja como ela está hoje.

Como está Cláudia Rangel hoje?

Depois de estrelar Sex Appeal ao lado de Camila Pitanga, Danielle Winits, Carolina Dieckmann e Luana Piovani, a atriz Cláudia Rangel esteve em algumas outras novelas da Globo. Cláudia conquistou papéis na novela Pátria Minha, em 1994, e na minissérie Dercy de Verdade, exibida em 2012 pela emissora. Além dos trabalhos na Globo, a atriz participou do folhetim Brida, em 1998, na extinta TV Manchete.

Há anos a atriz estava afastada dos trabalhos na televisão. Cláudia Rangel é casada desde 1998 com o empresário Renato Audi, com quem tem três filhos: Julia, Rafael e Rodrigo.

Atualmente, Cláudia está em tratamento contra um câncer de mama. Ela sempre faz publicações sobre a luta contra a doença e compartilha sua rotina com os seguidores.

Sex Appeal no GloboPlay

Em Sex Appeal, os donos de uma agência de modelos Edgar (Walmor Chagas) e Cecília (Cleyde Yáconis) decidem lançar um concurso para revelar uma nova supermodelo. A vencedora da competição, além de levar o prêmio em dinheiro, ganha a chance de alavancar sua carreira no exterior.

Angel (Luana Piovani), Vilma (Camila Pitanga), Eva (Danielle Winits), Cláudia (Carolina Dieckmann) e Andrea (Cláudia Rangel) são as cinco finalistas do concurso. Ao longo da trama, é mostrada a vida de cada uma delas, as dificuldades e romances.

Os 19 capítulos da minissérie já estão disponíveis no catálogo do GloboPlay. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma.

