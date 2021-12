O Cravo e a Rosa: como mudinho é desmascarado na novela?

Fábio não é mudo na novela de Walcyr Carrasco e Mario Teixeira, mas Lourdes (Carla Daniel) e Bárbara (Virginia Cavendish) não sabem disso. A dupla acredita no rapaz e acha que ele é diferente dos demais homens que conheceram, mas as moças acabam esbarrando na verdade e ficam revoltadas. Em O Cravo e a Rosa mudinho é desmascarado e cai em plano de Lourdes e Bárbara.

Como mudinho é desmascarado em O Cravo e a Rosa?

Lourdes e Bárbara descobrem a falsa mudez de Fábio com a ajuda Catarina (Adriana Esteves), que faz um acordo com as amigas. Se Catarina revelasse o paradeiro de mudinho na novela O Cravo e a Rosa, em troca, as moças iriam arranjar um jeito de dar um fim ao noivado de Bianca (Leandra Leal) com Heitor (Rodrigo Faro).

Catarina vai até as garotas e descobre que elas fizeram a parte delas do acordo, então revela o nome verdadeiro do Mudinho, como também que ele mora na mesma pensão em que está vivendo Dinorá (Maria Padilha). Antes de deixar o local, Catarina resolve desmascarar Mudinho em O Cravo e a Rosa e diz: “não é mudo coisa nenhuma, nunca foi, fala pelos cotovelos”.

As duas se revoltam e vão atrás do rapaz. Para seu azar, Fábio havia comprado ovos, elas então aproveitam os ovos e jogam tudo em Fábio, em seguida, ameaçam jogar o homem pela janela, a não ser que ele prove que não é mudo e peça por socorro.

Sem ter para onde correr após ser desmascarado, mudinho pede por ajuda e mostra que mentiu na novela O Cravo e a Rosa. Depois que reclama de ser agarrado o tempo todo pelas duas, Fábio deixa o apartamento e as mulheres começam a brigar por ciúmes do rapaz.

Para quem não lembra, Fábio finge que é mudo na novela O Cravo e a Rosa por causa de uma aposta que fez com os amigos Petruchio (Eduardo Moscovis) e Celso (Murilo Rosa). O objetivo era conquistar a durona Lourdes, para isso ele fingiu que não falava.

Assista ao momento em que Catarina desmascara mudinho em O Cravo e a Rosa:

Por onde anda Carlos Evelyn?

O ator continuou na televisão depois que viveu Fábio/mudinho na novela O Cravo e a Rosa, mas depois abandonou a vida de artista. Hoje ele trabalha no meio corporativo e é diretor financeiro (CFO) de uma empresa privada.

Antes de deixar a atuação de lado, ele trabalhou nas novelas Celebridade (2003 – 2004) e Páginas da Vida (2006), além da produção Ó Paí, Ó (2008).

Reservado, a conta do ator no Instagram é fechada, mas ele aparece de vez em quando em cliques no perfil de sua irmã, a atriz Deborah Evelyn.

