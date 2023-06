Por onde anda a irmã do Tonho da Lua de Mulheres de Areia?

Gabriela Alves interpretou Glorinha, a irmã do Tonho da Lua em "Mulheres de Areia" (1993). A atriz deixou a televisão há mais de dez anos e hoje se dedica a uma área completamente diferente do ramo artístico, apesar de não descartar voltar às novelas.

Como está a irmã do Tonho da Lua da novela?

A atriz Gabriela Alves, 51, hoje trabalha como terapeuta holística. A carioca atende exclusivamente mulheres pela web, em retiros ou no spa de sua família, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Em sua página no Instagram, onde soma mais de 15 mil seguidores, compartilha conteúdos relacionados à profissão.

A última novela de Alves foi em 2011, quando atuou em "Amor e Revolução" (2011), no SBT, e em "Marisol" (2002), na mesma emissora. Também atuou em novelas da Record, como "Vidas Cruzadas" (2000) e "Estrela de Fogo" (1998).

Na Globo, esteve em "Salsa e Merengue" (1996), "Tropicaliente" (1994) e "Tenda dos Milagres" (1985), além de Mulheres de Areia, que está sendo reprisada no horário vespertino.

Em 2021, Gabriela Alves e Marcos Frota, que interpretou Tonho da Lua na novela, se reencontraram quando o ator esteve no spa que a ex-atriz gerencia com a família. “Após 28 anos, Glorinha e Tonho da Lua se reencontram sob nova pele. Estou tendo a honra de receber este querido em nosso Spa. Entre as artes dos palcos, das telas e da cura. Que a vida promova mais encontros”, escreveu Gabriela.

Além da carreira como atriz, a carioca também tem um pé na música. Em 2005, ela fez uma turnê com o espetáculo "Kitsch.Net", interpretando músicas de Sidney Magal, Gretchen, Rosana e outros sucessos dos anos 70 e 80.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, a irmã do Tonho da Lua na novela revelou que "recebeu um chamado" para mudar de profissão. "Acabei fazendo novela. No entanto, quando olhei para a minha vida, tudo estava relacionado ao feminino ferido. Tive um chamado para ajudar as mulheres. Meu objetivo é trazer as mulheres para sua essência", declarou.

No entanto, ela não fechou as portas completamente para a carreira artística. "Hoje, uso a arte no meu trabalho terapêutico. Mas, se tiver um convite gostoso, que me toque a alma... Atuar é um carinho para minha alma", disse.

O que acontece com Glorinha em Mulheres de Areia?

Glorinha é enteada de Donato (Paulo Goulart) e, assim como Tonho da Lua, sofre com as ameaças e assédios constantes do próprio padrasto.

Ao longo da trama, a jovem se apaixona por Tito (Eduardo Moscovis), com quem vive um romance. No entanto, precisa continuar lidando com os assédios do padrasto que tenta forçar um contato físico entre eles.

Glorinha e Tito se casam no capítulo 153 da exibição original de Mulheres de Areia. Antes da cerimônia, Donato tenta beijar a jovem ao vê-la vestida de noiva.

O assediador só vai dar paz para a irmã do Tonho da Lua nos capítulos finais. O delegado irá atrás do homem, que se esconderá na ilha. Ele não será encontrado pelo policial e se esconderá na casa de Glorinha, para o desespero da jovem. Quando perceber que Donato está em sua residência, Glorinha avisa ao delegado e o homem enfim vai preso.

Irmão de Glorinha, Tonho da Lua é uma das figuras mais emblemáticas da novela. O rapaz é portador de deficiência mental e passa todo o seu tempo livre esculpindo estátuas de mulheres de areia na praia. Por não ser correspondido por Ruth (Glória Pires), por quem é apaixonado, o personagem decide ir embora de Pontal D'Areia com o circo no final da novela.

A reprise de Mulheres de Areia está sendo exibida na "edição especial" da Globo, de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília.

