Nos anos 2000, a atriz Bernadeth Lyzio interpretou a lavadeira Berenice, que foi peça-chave para que Joana (Tássia Camargo) descobrisse a verdade sobre seu amado Batista (Luís Melo). Na época, a famosa havia se tornado viúva há pouco tempo e depois ingressou em um programa de humor em que trabalhou por mais de uma década. Por onde anda Berenice de O Cravo e a Rosa em 2022? A atriz está longe das telinhas desde 2017.

Por onde anda Berenice de O Cravo e a Rosa hoje em dia?

Longe do cinema e da TV é por onde anda Berenice de O Cravo e a Rosa. A atriz Bernadeth Lyzio está com 59 anos no momento e não soma trabalhos na frente das câmeras por enquanto. Discreta, a famosa também está longe das redes sociais e não tem perfis oficiais para compartilhar momentos de sua vida pessoal com o público.

O último trabalho da atriz foi na novela O Outro Lado do Paraíso, obra de Walcyr Carrasco em que fez uma pequena participação. Antes disso, ela apareceu na novela Saramandaia (2013), releitura da obra de 1976 de Dias Gomes, ex-marido da atriz. Ela interpretou uma médica que cuidou da personagem Zélia Vilar, vivida por Leandra Leal.

Anterior a estes trabalhos, entre 2001 e 2011, Bernadeth Lyzio esteve no elenco do programa humorístico Zorra Total. Ela viveu diversas personagens na série de comédia.

No começo dos anos 2000, foi quando o público conheceu Bernadeth como a personagem Berenice de O Cravo e a Rosa. Na época, ela já somava no currículo a minissérie Labirinto (1998) e as novelas Zazá (1997), O Fim do Mundo (1996) e Sonho Meu (1993).

Bernadeth Lyzio foi casada com autor famoso

Durante pouco mais de 10 anos, entre 1989 e 1999, a atriz Bernadeth Lyzio foi casada com o autor Dias Gomes, responsável por algumas das obras mais famosas da TV, como Roque Santeiro (1985 – 1986), O Bem-Amado (1973) e Saramandaia (1976).

Em 1999, o autor sofreu um acidente de carro e faleceu, aos 76 anos de idade. Bernadeth Lyzio tinha 35 anos na época e ficou viúva. Os dois estavam juntos durante o acidente, que aconteceu em um taxi. O veículo foi atingido por um ônibus e Dias acabou arremessado do carro.

Segundo matéria da Folha de São Paulo da época, maio de 1999, o casal morava no Rio de Janeiro e estava em São Paulo a passeio no dia do acidente para assistir a ópera Madama Butterfly, em cartaz no tetro Alfa Real. O acidente foi de madrugada e ocorreu quando eles voltavam de um jantar no restaurante Famiglia Mancini.

A culpa do acidente teria sido do taxista, que fez uma manobra imprudente – uma conversão proibida – e assim se chocou com o ônibus. Dias estava sem cinto de segurança, foi arremessado do veículo, bateu a cabeça e morreu na hora.

Berenice foi responsável pela queda da farsa de Batista

Para quem não lembra da trama, Berenice foi essencial para Joana. Amiga da lavadeira que viveu anos ao lado de Batista sem saber quer na verdade o amado era um banqueiro rico que tinha outra família, Berenice é quem descobre a farsa de Batista – que fingia ser um caixeiro-viajante pobre – e revela tudo para Joana.

Berenice vê um retrato na mansão de Batista e percebe que o pai de Catarina na verdade é “Manoel”, nome falso que Batista dava para Joana. Ela então corre até a amiga lavadeira e revela que de pobre Manoel/Batista não tem nada. Na verdade, ele é um rico homem que vive na alta sociedade paulista. Joana vai então até a mansão do ricaço e arma um barraco.

