Por onde anda Bia Nunnes, a Elisa de Amor com Amor se Paga

Em Amor com Amor se Paga, Bia Nunnes vive Elisa, filha do protagonista Nonô Correia (Ary Fontoura). A jovem tem um papel importante na história, ao se apaixonar por um rapaz que só está interessado no dinheiro de seu pai. A atriz intérprete da personagem está sumida das telinhas e não aparece em novelas há oito anos.

Elisa de Amor com Amor se Paga hoje

Bia Nunnes ficou com o papel de Elisa na trama exibida em 1984. Na novela, a personagem é uma moça tímida, insegura e sem personalidade. Ela e seu irmão são bem unidos – é Tomaz (Edson Celulari) quem a protege das implicâncias de seu pai, Nonô.

Ao contrário de seu irmão, Elisa morre de medo do patriarca e faz de tudo para não enfrentá-lo. Ao longo da novela, ela se apaixona por Gustavo, vivido pelo ator Caíque Ferreira. Mas, ela não percebe que ela na verdade só quer se aproveitar da fortuna do avarento senhor.

Quem também fica de olho na jovem é Anselmo (Carlos Kroeber), que nutre uma paixão platônica pela jovem e promete um dote ao seu pai, a fim de se casar com ela.

Por onde anda Bia Nunnes?

A atriz iniciou sua carreira no teatro, estrelando peças ainda na adolescência. Depois de viver a tímida Elisa em Amor com Amor se Paga, Bia Nunnes estrelou dezenas de trabalhos. A atriz pode ser assistida em novelas antigas como Salsa e Merengue (1996), Meu Bem Querer (1998), O Cravo e a Rosa (2000), que será reprisada pela Globo em dezembro, Coração de Estudante (2002) e a Lua Me Disse (2005).

Atualmente, a atriz está afastada das telinhas. Seu último trabalho foi em 2014, no seriado da Globo Sexo e as Negas. Anteriormente, fez participações nas novelas Malhação Casa Cheia (2013), Pé na Cova (2013) e Ti Ti Ti (2010).

Bia Nunnes hoje está com 63 anos. Ela é casada com o diretor Fernando Berditchevsky, com quem mantém um relacionamento desde 1982.

