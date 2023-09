Por onde anda Laura Muller, a sexóloga do Altas Horas?

Laura Muller ficou conhecida como a sexóloga do Altas Horas, onde atuou por 15 anos. A terapeuta tinha um quadro fixo no programa para responder dúvidas sexuais da plateia, que fez sucesso por muito tempo. Depois da pandemia, no entanto, a atração sofreu reformulações e a participação da psicóloga foi encerrada.

Como está a sexóloga do Altas Horas hoje?

Hoje, Laura Muller, 53 anos, se dedica a criar conteúdo para as redes sociais, trabalha como terapeuta sexual e empresária, ministra palestras e possui seu próprio curso. A sexóloga conta com mais de 600 mil seguidores em sua página no Instagram e mantém um canal no YouTube, onde também aborda temas relacionados a relacionamentos e sexualidade. Ela também é colunista da Folha de S. Paulo.

Já o curso pago de Laura é focado em prazer e sexualidade feminina. Ministradas por ela mesma, as aulas abordam a anatomia da mulher, autoestima, consciência sexual, zonas erógenas, brinquedos eróticos, entre outros temas. Muller também é empresária e tem sua própria linha de cosméticos íntimos, como séruns, lubrificantes e óleos de massagem.

Desde 2001, a sexóloga do Altas Horas escreve livros sobre o assunto. De lá para cá, ela já lançou seis obras, entre elas "500 perguntas sobre Sexo" (2001), "Altos papos sobre Sexo - Dos 12 aos 80 Anos" (2009) e "Meu Amigo Quer Saber... Tudo Sobre Sexo" (2015).

Antes de seguir carreira na TV, Muller trabalhou como jornalista na Folha de S. Paulo, até se tornar editora da editoria de sexualidade da revista Cláudia. Após concluir a graduação em jornalismo, ela decidiu fazer uma segunda graduação em psicologia.

Em 2007, passou a fazer parte do Altas Horas de forma fixa. O quadro ficou marcado por perguntas inusitadas da plateia, que sempre dizia que "um amigo queria saber" antes de direcionar a questão para a sexóloga. Muller fez parte do elenco do programa até o início da pandemia em 2020, quando a atração precisou ser reformulada devido à quarentena.

Sem poder gravar nos Estúdios Globo, Serginho Groisman passou a entrevistar celebridades virtualmente. Uma delas, inclusive, foi a própria Laura Muller. No entanto, quando a atração voltou a ser gravada presencialmente, o Altas Horas foi reformulado e o quadro sobre sexualidade foi encerrado.

O quadro já foi descontinuado há bastante tempo, mas os internautas seguem questionando por onde anda Laura Muller toda vez que o Altas Horas está no ar. A sexóloga ficou marcada como uma parte importante da história do programa.

Quem é o marido de Laura Muller?

Laura Muller namora desde 2017 com Ricardo Ferreira, campeão de motociclismo. O companheiro da sexóloga é bastante discreto em relação à vida pessoal e nem possui uma conta no Instagram. Já a famosa costuma compartilhar alguns cliques ao lado do amado.

O motociclista até participou de uma edição do Altas Horas em junho de 2018, durante um programa especial do Dia dos Namorados. Questionado se acreditava que iria aprender algo novo ao namorar Muller, Ricardo se limitou a dizer que a sexóloga o deixa bastante à vontade. Ele também disse que seus amigos fazem perguntas para Laura através dele.

Desde que começou a namorar Ricardo, Laura também aderiu ao esporte. O casal pratica trilhas andando de moto em meio à natureza - o esportista também já organizou eventos com outras modalidades, como corrida a pé, de bicicleta e jipe. As atividades geralmente são praticadas em Minas Gerais.

Laura Muller não tem filhos. Anteriormente, a terapeuta também namorou o artista plástico Marcus Faria no começo de 2017.

