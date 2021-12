Por onde anda o Petruchio de O Cravo e a Rosa hoje?

Petruchio, personagem protagonista de O Cravo e a Rosa, é interpretado pelo ator Eduardo Moscovis. O papel é um dos maiores destaques da carreira do artista, que trabalha como ator há quase 30 anos. Quem está com saudades de ver Edu Moscovis, lá vai uma boa notícia: ele estará na novela das 9 da Globo.

Como está o Petruchio de O Cravo e A Rosa hoje?

Atualmente, aos 53 anos, Eduardo Moscovis segue carreira artística. Seu último papel em novelas foi em 2018, quando esteve em O Sétimo Guardião, escrita por Aguinaldo Silva. Nos últimos anos, ele fez participações em seriados. Edu pode ser assistido em Desjuntados (2021) e Bom Dia, Verônica (2020), série da Netflix em que ele interpretou o vilão da história.

Ele estará na atual novela das nove, Um Lugar ao Sol. Moscovis aparecerá nos últimos dez capítulos da trama, interpretando Edgar, o ex-marido de Rebeca (Andrea Beltrão) e pai de Cecília (Fernanda Marques).

Eduardo Moscovis é um dos mais famosos atores da Globo. Já atuou em mais de dez novelas na emissora, com destaque para Mulheres de Areia (1993), Anjo de Mim (1996), O Cravo e a Rosa (2000), Senhora do Destino (2004), Alma Gêmea (2005) e A Regra do Jogo (2015).

No ano passado, o ator foi internado após ter complicações causadas pela covid-19. Ele precisou ficar cinco dias no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.

O ator é pai de quatro filhos: Gabriela, de 22 anos, e Sofia, de 20, frutos de relacionamento com Roberta Richard, e de Manuela, de 13 anos, e Rodrigo, de 8, do casamento com Cynthia Howlett.

Com O Cravo e A Rosa de volta à Globo, ele afirmou em entrevista à Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles, que Petruchio é um dos seus personagens mais lembrados. “Sem dúvida alguma foi ótimo fazer uma novela onde pude exercitar o humor e a caracterização do personagem”, disse.

Petruchio e Catarina ficam juntos?

Um dos casais mais lembrados da teledramaturgia brasileira, Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio ficam juntos no final de O Cravo e a Rosa.

O caipira revela que só cedeu à sedução de Marcela (Drica Moraes) para descobrir se ela era a ladra das apólices. Apesar da forte suspeita sobre a pilantra, é revelado que quem pegou a herança de Catarina foi Mimosa (Suely Franco), empregada de Batista.

Após a devolução dos papéis, a dívida de Petruchio é paga. Catarina engravida de gêmeos e eles vivem felizes para sempre.