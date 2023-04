Por onde anda Patrícia França e qual a última novela na Globo

Patrícia França, considerada uma das musas da TV nos anos 90, pode ser vista atualmente como Sofia de Chocolate com Pimenta. Mas por onde anda a artista?

Como está Patrícia França hoje?

A pernambucana Patrícia França está com 51 anos de idade e segue trabalhando como atriz. A famosa não tem aparecido em produções inéditas da TV Globo, canal que a consagrou, mas reconquista o público sempre que uma nova reprise vai ao ar.

Em 2021, a atriz esteve na reexibição de Sonho Meu (1993) no canal Viva, como a protagonista da história, a inteligente e humilde Claudia Lins, e agora em 2023, aparece nas tardes da TV Globo como a doutora Sofia de Chocolate com Pimenta (2003 - 2004).

A carreira de Patrícia França começou ainda muito cedo, quando tinha 16 anos e trabalhou na peça infantil “A menina que queria dançar”, de Marcelino Freire, em sua terra natal, Recife. Depois de um longo tempo dedicado ao teatro, ela estreou na televisão, em 1992, com a minissérie Tereza Batista, da Globo.

Nos últimos anos, Patrícia França se dividiu entre o teatro e poucos projetos na televisão. Ela não grava uma novela na TV Globo desde 2015 e esteve na Record em 2021. Até nas redes sociais, a atriz é pouco presente.

Agora em 2023, ela apareceu apenas duas vezes no feed do perfil oficial do Instagram. Em janeiro, ela postou um vídeo com um de seus cachorrinhos chihuahua. Já no começo de abril, deu às caras em fotos do lançamento do livro "Os Caminhos do Mago", de novelas Tiago Santiago.

Alguns meses antes disso, em setembro de 2022, a famosa foi convidado no programa de Faustão na Band e falou sobre a falta de estabilidade na carreira de ator. "A instabilidade existe para qualquer ator, em qualquer patamar. O ato hollywoodiano com o maior sucesso vive a mesma coisa. Acho que é isso que nos desafia (...)", opinou e então completou: "acho que o lugar do ator é o teatro. Nesse lugar, o ator sempre tem vez e é um lugar que nunca se apaga", opinou.

Quais foram as últimas novelas de Patrícia França

A última novela inédita de Patrícia França foi Gênesis, de 2021. Produção da Record TV, ela viveu na trama a personagem Bila, uma das mães dos filhos de Jacó (Miguel Coelho/Petrônio Gontijo).

Na história, ela é serva de Raquel, esposa que Jacó mais amou, e é oferecida ao patriarca pela própria mulher por não conseguir gerar filhos para ele. Citada na Bíblia, Bila deu a luz a Dã e Naftali, segundo as escrituras.

Antes de Gênesis, Patrícia França ficou vários anos longe das novelas, pois sua última participação em um folhetim havia sido em Malhação - Sonhos (2014 - 2015), da TV Globo.

Na trama, ela viveu Delma, uma mulher apaixonada pela família e que ajuda o marido Marcelo (Felipe Camargo) na administração do restaurante Perfeitão. Dedicada, ela viva para cuidar do casamento e dos filhos, Pedro (Rafael Vitti) e Tom Tom (Bianca Vedovato), até que descobre que o marido tem um caso com Roberta (Daniele Suzuki) e seu mundo vira de cabeça para baixo.

Qual o final de Sofia em Chocolate com Pimenta

Atualmente na reprise de Chocolate com Pimenta no Edição Especial, exibido após o Jornal Hoje, Patrícia França interpreta na trama a doutora Sofia. A advogada cuida do caso de Jezebel (Elizabeth Savalla) e Sebastian (Tarcísio Filho) contra Aninha (Mariana Ximenes), sem saber que a dupla usou um documento falso para conseguir tomar a fortuna da viuvinha.

Depois, quando a verdade vem à tona e Aninha consegue recuperar sua fábrica e mansão, Sofia aceita se casar com Sebastian, com a condição que ele entre na linha. Como o vigarista responde em liberdade por crimes cometidos contra Ana Francisca, Sofia cuida do casa do noivo na justiça, mas ameaça que ele vai parar na cadeia se não se comportar.

No último capítulo da trama, eles terminam juntos e felizes - mas claro que sob as condições da advogada, que não aceitará novos crimes dele. Além disso, Sofia arranja um novo e maior escritório depois que herda os clientes de Guilherme (Rodrigo Faro), que se torna prefeito da cidade de Ventura.

