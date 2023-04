Quando a Ana Francisca descobre que Danilo é inocente?

Ana Francisca (Mariana Ximenes) passou a vida toda pensando que Danilo (Murilo Benício) era o grande responsável pela humilhação que ela passou no baile de formatura, quando foi vítima de uma enxurrada de tinta verde na frente de todos. A mocinha acreditava que o ex-namorado queria uma forma de se livrar dela e da responsabilidade de ser pai.

Por isso, quando é alvo de mais uma armação de Olga (Priscila Fantin) e Barbara (Lilian Cabral) para separá-los - que faz com que chegue no ouvido da mocinha que Danilo só vai se casar por sua fortuna - ela logo desconfia do noivo e rompe com ele em pleno altar.

No entanto, o rapaz nada teve a ver com nenhum dos planos criados por sua ex-namorada e a tia. Na reta final de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca é procurada pelo soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme), que revela para ela a inocência de Danilo em relação a sua humilhação no baile anos atrás. Ele conta que todos os detalhes foram pensados por Bárbara.

Ana Francisca volta com Danilo após descobrir verdade

Ao perceber que foi enganada pela primeira dama durante todos esses anos, Aninha compreende que estava errada sobre Danilo esse tempo todo, descobre que o rapaz nunca soube que era pai de Tonico e que não é um interesseiro.

Ana Francisca sempre pensou que ele sabia sobre a gravidez e suas suspeitas foram confirmadas pelas mentiras de Barbara, que alegou ter contado para ele sobre Tonico, mas que pela pouca idade, preferiu correr da paternidade.

Quando Aninha confronta Barbara após descobrir a verdade, a mulher tenta mentir para esconder sua culpa, mas não há mais volta. "A senhora fingiu ser minha amiga. Mandou até fazer um pedido para eu ia ir ao baile e eu acreditei na sua amizade. Também acreditei que tinha contado toda a verdade para o Danilo", lamenta a personagem de Mariana Ximenes.

Em meio a confusão, Danilo, que estava escondido escutando a briga, aparece na sala da casa da tia em choque. "Tonico é meu filho?", questiona. Sem saída, Aninha acaba revelando a verdade para o rapaz: "isso mesmo Danilo, Tonico é seu filho e eu sempre tive certeza que você sabia". "Você nunca me contou", lamenta o personagem de Benício.

Após toda a cena, Danilo se reconcilia com a amada e pede Aninha em casamento. Após ele romper com Olga, o casal retoma o noivado. Por fim, Danilo faz as malas e deixa a casa de Vivaldo (Fúlvio Stefanini) e Barbara, se hospedando no hotel de Margo (Rosamaria Murtinho).

Antes de embate com Barbara: como Aninha descobre a verdade pelo soldado Peixoto

Tudo começa quando o soldado Peixoto procura por Guilherme (Rodrigo Faro) para fazer uma denúncia contra o delegado Terêncio (Ernani Moraes). Ele revela alguns crimes que sabe que teve o envolvimento do pai de Olga e admite que seu objetivo é ficar com o cargo de delegado.

Alguns capítulos depois, Peixoto vai até o escritório de Guilherme para acompanhar o processo. Durante a conversa com o advogado, ele acaba revelando que sempre foi capacho de Olga e que por isso fez algo horrível com Ana Francisca.

O soldado confessa tudo, diz que Olga o enviou até a casa de Barbara e mandou que ele fizesse tudo o que a primeira dama pedisse. Apaixonado pela moça vivida por Priscila Fantin, ele acatou as ordens. Por isso, na noite do baile de formatura, jogou a tinta verde em Aninha.

Chocado com a descoberta, Guilherme obriga que Peixoto conte tudo para Ana Francisca e leva o rapaz até o sítio da família da moça. Logo de cara, ele perde a coragem e tenta fugir do confronto, mas depois acaba contando os detalhes de tudo e como Barbara planejou cada passo.

"Eu sei que todo esse tempo a senhora ficou pensando que tinha sido o Danilo (...) Fui tão burro que não percebi que graças a esse segredo deixei o caminho livre para o Danilo e a Olga (...) Fui eu que joguei a tinta verde", por fim confessa.

"Então o Danilo não teve nada a ver com isso?", questiona Aninha. "Não, o Danilo estava viajando. A dona Barbara forjou um telefonema dos pais dele, para ele sair da cidade", explica Peixoto. "O Danilo só voltou em cima da hora do baile e vestiu-se para encontrar com você", completa Guilherme.

Ana Francisca fica perplexa e pergunta: "mas se ele não tinha culpa, por que ele não me defendeu?" "Eu estava lá Aninha e vi tudo. Ele levou um susto e quando você saiu, ele foi correndo atrás de você", diz o advogado vivido por Rodrigo Faro.

Após a humilhação pública, Ana Francisca acabou encontrando Ludovico (Ary Fontoura), que a levou embora. Danilo viu a dupla saindo de carro, mas não conseguiu impedir a partida da moça. Depois, a jovem deixou a cidade de Ventura e os dois só voltaram a se ver anos depois.

