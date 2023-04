Como Aninha perde a fábrica? Mocinha leva golpe de 'amigos'

Aninha está prestes a perder tudo o que herdou de Ludovico nos próximos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta. Após cancelar o casamento com Danilo ao acreditar que o rapaz só quer se casar para tomar sua fábrica, a mocinha acabará a perdendo do mesmo jeito.

Aninha perde a fábrica em Chocolate com Pimenta

Ana Francisca perde a fábrica de chocolates por culpa de Jezebel e Sebastian, que darão um gole ao apresentar um documento falso que alega que a megera é a dona de tudo. A situação vai parar no tribunal e testemunhas alegarão que Ana Francisca é uma golpista e só aceitou se casar com um homem mais velho por interesse.

O juiz designado para o caso acreditará no documento falso e Jezebel sairá vitoriosa do processo. Ela colocará as mãos na fábrica de chocolates, na fortuna e até a mansão de Aninha, que será obrigada a voltar a viver com a família no sítio.

No entanto, nem tudo está perdido. Aninha retorna para a casa da família e em um primeiro momento se sente de desesperada ao não saber o que será de seu futuro e de Tonico (Guilherme Vieira). Porém, pouco depois, ela consegue se reerguer e fica bem sucedida por suas próprias mãos.

A mocinha abre a misteriosa caixa deixada por Ludovico ao morrer e encontra receitas secretas de bombons. Ela decide abrir sua própria fábrica, mas fica receosa sobre como conseguirá começar o negócio, já que não tem dinheiro para a fabricação dos chocolates.

Ao perceber o desespero da prima, quem a ajuda é Marcia (Drica Moraes). A caipira vende seu salão e dá o dinheiro para Aninha, que dá início ao projeto.

A receita não é fácil de acertar e Ana Francisca batalha por bastante tempo para conseguir fazer bombons que farão sucesso na cidade. Frustrada, certo dia, ela recebe a visita do espírito de Ludovico enquanto está dormindo. O fantasma coloca uma pimenta vermelha ao lado da cama da moça e a hora da virada finalmente chega. As vendas de Aninha estouram na cidade e ela vira um sucesso muito comentado pelos moradores de Ventura.

Aninha recupera fábrica e transforma Jezebel em subalterna

Alguns capítulos mais tarde, Aninha volta ao tribunal e desta vez para recuperar sua fábrica. Guilherme (Rodrigo Faro) consegue evidências que provam que o documento que Jezebel apresentou é falso e leva um perito para depor a favor da mocinha. Depois de muita espera, o juiz decide a favor de Ana Francisca e ela recupera seu empreendimento, a fortuna de Ludovico e sua mansão.

Jezebel sai do tribunal com os bolsos vazios e ainda vira alvo de uma nova investigação, já que apresentou um documento falso à justiça. E para a situação da vilã se tornar ainda mais degradante, ela fica a mercê da bondade de Aninha.

Apesar de expulsar a megera da mansão, Aninha paga para ela viva no hotel da cidade. Já na fábrica, Jezebel é mandada para trabalhar na cozinha. A personagem de Savalla não para de reclamar e pouco depois é movida para outro setor, mas para seu azar, ela odiará o novo cargo tanto quanto.

Para completar a humilhação da vilã, Aninha transforma Jezebel em secretária de Roseli (Rosane Gofman), que antes atuava como assistente de Jezebel. A mulher adora usar da nova posição para atormentar a ex-patroa e bota o terror nela.

