Por onde anda Renata Nascimento, a Tetê de O Beijo do Vampiro

Renata Nascimento, a Tetê de O Beijo do Vampiro, atualmente vive no anonimato - Foto: Reprodução/Globo

Em O Beijo do Vampiro, Renata Nascimento interpretou Tetê, filha de Beto (Thiago Lacerda) e Lívia (Flávia Alessandra). Na época, a atriz ainda era criança – a novela foi exibida pela primeira vez em 2002. Depois do papel, ela abandonou a carreira artística.

Como está Renata Nascimento de O Beijo do Vampiro hoje

Há vinte anos, Renata Nascimento conquistava sua segunda personagem na televisão ao interpretar Tetê em O Beijo do Vampiro. Na trama da época, a moça interpretava a filha do casal protagonista da novela e era irmã de Zeca (Kayky Britto) e Juninho (Guilherme Vieira), com quem é muito apegada.

Hoje, Renata Nascimento vive no anonimato e não há informações sobre a atual ocupação da ex-atriz. Guilherme Vieira, o Juninho, também abandonou a carreira artística. O único dos três irmãos que segue famoso é Kayky Brito, o Zeca.

Depois de O Beijo do Vampiro, Renata Nascimento esteve no filme No Meio da Rua, lançado em 2006. Após a participação no longa, Renata largou a carreira artística.

Veja como estão os atores mirins de O Beijo do Vampiro

O Beijo do Vampiro no Viva

Em 2022, o Beijo do Vampiro estreou na programação do viva e passou a ser exibida de segunda a sábado, às 12h40, com reprise às 01h30. Aos domingos, os capítulos exibidos durante a semana são reprisados entre 08h10 e 12h20 para quem quiser maratonar.

Essa é a primeira vez que a novela está sendo reprisada. Na época, o folhetim escrito por Antonio Calmon registrou baixos índices de audiência e passou longe de ser um sucesso, marcando apenas 28 pontos de média, pouco para os parâmetros de medição dos anos 2000.

Ainda assim, a trama ficou marcada na memória dos fãs de novela, que pediam há tempos para que o folhetim vampiresco fosse reprisado ou disponibilizado no Globoplay.

Com uma mistura de elementos de drama, humor e sobrenatural, a história se divide em duas fases. A primeira se passa no século XIX, quando o vampiro Bóris (Tarcísio Meira) mata a família e o noivo da princesa Cecília (Flávia Alessandra), o conde Rogério (Thiago Lacerda), por não aceitar que os dois se casem.

Décadas depois, Cecília e Rogério reencarnaram e agora são Lívia e Beto. Agora, eles são casados e têm três filhos. Bóris volta a perseguir a mocinha, agora ao lado de Mina (Claudia Raia).

