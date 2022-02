Atores mirins de O Beijo do Vampiro: como eles estão hoje?

O Beijo do Vampiro, exibida em 2002, volta para uma reprise no Viva em 28 de fevereiro e tem seu elenco alguns atores mirins que hoje não seguem mais carreira artística. Kayky Brito, Cecília Dassi, Juliana Lohmann, Guilherme Vieira e Bernardo Castro Alves hoje já estão adultos e bem diferentes daquela época. Abaixo, confira por onde eles andam.

Kayky Brito, o Zeca – Atores mirins de O Beijo do Vampiro hoje

Hoje, Kayky Brito está com 33 anos. Ele segue carreira artística – seu último trabalho na televisão foi em Gênesis, novela da Record, em 2021. Na Globo, ele esteve por último em Verão 90, exibida em 2019. O artista morou por um tempo em Los Angeles, nos Estados Unidos, para estudar cinema e também atuar em filmes estrangeiros.

Kayky é casado com a jornalista e comunicadora Tamara Dalcanale. O primeiro filho do casal, Kael, nasceu em dezembro de 2021.

Juliana Lohmann, a Pandora

Juliana Lohmann hoje tem 32 anos e segue carreira artística. Assim como Kayky, ela esteve em Gênesis, no ano passado, na Record. Também participou da série Bom Dia, Verônica, da Netflix. Na Globo, pode ser assistida em O Outro Lado do Paraíso (2017) e I Love Paraisópolis (2015).

Ela também conquistou alguns papéis no cinema, como em A Última Chance (2018) e Motorrad: A Trilha da Morte (2018).

Cecília Dassi, a Beatriz – Atores mirins de O Beijo do Vampiro hoje

Já Cecília Dassi, hoje com 32 anos, abandonou a carreira de atriz para se dedicar a psicologia. Depois de O Beijo do Vampiro, ela esteve em outras novelas como Alma Gêmea (2005), Sete Pecados (2007), Três Irmãs (2008) e Viver a Vida (2009).

Em 2012, ela anunciou a pausa na vida artística para se tornar psicóloga, profissão que segue até hoje.

Bernardo Castro Alves, o Guilherme – Atores mirins de O Beijo do Vampiro hoje

Bernardo Castro também abandonou a carreira de ator. Sua última aparição na TV foi em 2011, quando esteve em Vidas em Jogo, novela da Record. Anteriormente, participou de Malhação (2009), Os Mutantes (2008), Prova De Amor (2005) e Da Cor do Pecado (2004).

Hoje, aos 30 anos, ele segue carreira na área de Relações Internacionais, curso no qual se formou em 2015 na ESPM.

Guilherme Vieira, o Juninho

Guilherme Vieira hoje está com 28 anos. Afastado da televisão desde 2010, hoje ele trabalha como executivo em uma das maiores feiras de games da América Latina. Ele também é dublador de um personagem do jogo ”Hidden shelter”.

Além de O Beijo do Vampiro, ele também atuou em Chocolate com Pimenta (2003), América (2005), A Lua Me Disse (2005), O Profeta (2006) e Cama de Gato (2009), além do filme Xuxa e os Duendes (2002).

