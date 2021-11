Por onde anda Thiago Oliveira, o Amin de O Clone

Em O Clone, Thiago Oliveira interpretou Amin, filho preferido de Latiffa (Letícia Sabatella) e Mohamed (Antonio Calloni). Duas décadas depois da exibição original da novela, o ator está afastado dos folhetins, mas continua trabalhando no ramo do audiovisual.

Como está Thiago Oliveira hoje?

Os espectadores que acompanham a reprise de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo estão assistindo Thiago Oliveira ainda criança no papel de Amin. Na época das gravações da novela escrita por Gloria Perez, o rapaz tinha apenas 13 anos. Hoje, ele está com 33 e há dez anos está afastado da teledramaturgia.

Seu último trabalho na TV foi em 2011, na novela Araguaia. Desde então, ele tem investido na carreira de diretor de cinema. Thiago Oliveira é CEO da ToO Films, produtora sediada no Rio de Janeiro. Ele dirigiu o longa Se a Vida Começasse Agora (2016), estrelado pelos atores Caio Castro e Luiza Valderato.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, o artista revelou que pensa em retomar a carreira de ator. “Não sou ex-ator ou ex-ator mirim. Continuo sendo ator e tenho sentido vontade de fazer novos trabalhos nesta área. E isso é fundamental para a minha carreira como diretor. Quando eu estou no set com o elenco, consigo entender o que eles querem de uma forma mais clara, porque já estive do outro lado”, disse.

Ele namora há sete anos a sonoplasta Carolina Boschini, neta do ator Dedé Santana, famoso por fazer parte dos Trapalhões.

Quem é o personagem de Thiago na novela?

Em O Clone, o pequeno Amin é irmão de Samira (Sthefany Brito) e está inserido no núcleo muçulmano da novela. Por ser o filho homem de Latiffa e Mohamed, ele é tratado como príncipe e seus pais não escondem o favoritismo. O garoto está sempre em pé de guerra com a irmã e os dois não conseguem se entender.

Na reta final da novela, porém, a família tem um final feliz. Samira recebe permissão para namorar Zé Roberto (Yuri Xavier), que se se converte ao Alcorão.

Amin, a irmã e seus pais passam a conviver de forma harmoniosa.