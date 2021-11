Filha de Latiffa em O Clone: quem é Samira e como ela está hoje

A filha de Latiffa em O Clone nasceu, mas Mohamed não vai conseguir esconder a decepção, pois esperava um menino. Após ser alertado por Tio Ali, o irmão de Nazira receberá a primogênita em seus braços e a chamará de Samira, que significa ‘alegria’. Saiba quem é a menina e como está a atriz Sthefany Brito hoje!

Quem é a filha de Latifa em O Clone?

Samira, interpretada por Sthefany Brito, é a mais velha dos filhos de Mohamed com a personagem de Letícia Sabatella. Seu irmão mais novo é Amin (Thiago de Oliveira), com quem vive em conflito por ser o preferido da casa e poder fazer o que quiser por ser homem.

A garota é amiga de Sumaya (Carolina Macieira) e prima de Khadija (Carla Diaz), filha de Jade (Giovanna Antonelli) com Said (Dalton Vigh). Samira não aceita as imposições dos pais por conta de ser mulher e tenta ultrapassar as barreiras de sua cultura e religião, principalmente ao morar no Brasil com a família, o que faz com que ela queira ser como qualquer outra garota brasileira. A menina tem o sonho de ser independente e luta contra regras que precisa seguir, como o uso do véu.

Ao longo da novela O Clone, a filha de Latiffa acaba se apaixonando por Zé Roberto (Yuri Xavier), e é claro que isso causa intrigas em casa. No final da novela, depois de muita resistência de Mohamed, Samira recebe permissão para namorar com o garoto, que só ganha o aval do pai da menina por se converter ao islamismo.

Como está Sthefany Brito hoje?

Hoje com 34 anos, a intérprete da filha de Latiffa em O Clone está afastada das telinhas por causa da maternidade. Em 2020, enquanto vivia Donatella em Amor sem Igual, novela da Record que começou exibição em dezembro de 2019, a moça descobriu que estava grávida e por isso precisou usar uma dublê de corpo em algumas cenas.

Sthefany gravou até o final da novela e desde então não esteve em mais nenhum folhetim. Nas redes sociais, a atriz mostra que está curtindo o momento com o filho Enrico, que completou 1 ano de idade no começo de novembro deste ano.

Antes de Amor sem Igual e se afastar da televisão, Sthefany esteve em mais duas produções da Record, Jezabel (2019) e O Rico e Lázaro (2017). Na TV Globo, além de viver a filha de Lattifa em O Clone, ela atuou em Flor do Caribe (2013), A Vida da Gente (2011), Macho Man (2011), Desejo Proibido (2007 – 2008), Carga Pesada (2007), Páginas da Vida (2007), Começar de Novo (2004 – 2005), Agora é Que São Elas (2003) e Um Anjo Caiu do Céu (2001).

