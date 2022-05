Por que André Marques saiu da Globo? Ator deixa canal após 3 décadas

André Marques saiu da Globo e fez o anuncio oficial do término do contrato com a emissora em suas redes sociais nesta segunda-feira, 30 de maio. O apresentador começou a carreira na emissora como ator em 1995. Após 27 anos de casa, André se despede do canal, agradece trajetória e fala sobre o futuro.

André Marques saiu da TV Globo e de acordo com o apresentador, a decisão foi de “comum acordo” com a emissora. Em um texto de despedida publicado no Instagram, o famoso disse que seus quase 30 anos na Globo foram um casamento feliz, fiel e com amor, porém, após uma conversa interna, foi decidido a “separação”.

O ator falou sobre os planos de seguir suas paixões no futuro, que são gastronomia, música e cachorros. Porém, o apresentador não revelou detalhes de como serão os próximos projetos. André Marques prometeu aos fãs que soltará novidades quando puder.

A carreira do famoso começou no meio dos anos 1990, quando viveu o personagem Mocotó em Malhação. O ator fez sucesso e Mocotó é até hoje lembrado entre os fãs da atração. Pouco depois, André fez sua estreia como apresentador. Ele ficou 14 anos no comando do Video Show, projeto que mostrava os bastidores dos programas e novelas da emissora.

No ano passado, o ator esteve a frente do No Limite, o que não agradou grande parte do público. O apresentador recebeu críticas sobre sua performance no reality show de sobrevivência e acabou substituído em 2022 por Fernando Fernandes. Atualmente, Marques trabalhava no É De Casa, programa em que ainda dará as caras até o dia 2 de julho.

André Marques saiu da Globo com diversos projetos no currículo. Além do Video Show, É De Casa e No Limite, ele também já esteve a frente do Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice + , The Voice Kids, entre outros.

Despedida

No texto que publicou no Instagram sobre sua saída da Globo, André Marques falou sobre sua trajetória e disse que a partir de agora será seu próprio chefe. Confira:

“Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em Malhação. Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje. Depois virei apresentador e foram 14 anos de outro marco, o Vídeo Show. Ainda tive o prazer de comandar o Video Game Verão , Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice + , The Voice Kids, No Limite e o É de Casa, programa que me despeço em julho, dia 2. Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha vida!

Vivi uma linda relação com a Globo, disse André Marques. Sou só Gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes – ou não -, namorar, casar novamente, amizade colorida… ou não… Uma relação aberta rsrsrs..

Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história juntos, ninguém vai apagar! As portas continuam abertas, para ambos os lados. A partir de Agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe!

A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês! Vocês sabem das minhas paixões: gastronomia, música e dogs!

Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonho. Há muito tempo guardados!

Vou cozinhar por esse Brasil e pelo mundo, e levando vocês comigo pela tela da TV, do celular, do computador e no coração, sempre!

Assim que eu puder, conto mais detalhes do que vem por ai pra vocês. Antes, vou tirar umas férias tá? Vamo q vamo! Sou feliz e serei cada vez mais! Amém! Porque realizar sonhos, não tem preço! – disse André Marques após a saída da Globo.

Relembre o personagem Mocotó em Malhação:

