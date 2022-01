Por que Catarina se casa com Petruchio em O Cravo e a Rosa?

A personagem de Adriana Esteves tem uma personalidade difícil em O Cravo e a Rosa e é totalmente contra casamento, então por que Catarina se casa com Petruchio? A mulher resolve se sacrificar pela irmã ao longo da trama.

Por que Catarina se casa com Petruchio?

Apesar de sua resistência em relação ao casamento, Catarina decide se casar com Petruchio em “O Cravo e a Rosa” para ver a irmã feliz. Isso acontece porque Bianca é diagnosticada com um sopro no coração, mesma doença que matou a mãe de Catarina.

A filha mais nova de Batista (Luís Melo) só terá permissão de se casar um dia, se Catarina já estiver casada. Para completar, a personagem de Esteves descobre que a mãe não era feliz no casamento porque amava outro homem, e a revelação acaba influenciando a moça a se casar e assim realizar o desejo da romântica Bianca: se casar com quem ama.

Na trama, Catarina botava para correr todos os pretendentes que seu pai arranjava e ficou conhecida como a “fera”, mas ela não conseguiu afastar Petruchio. No início da novela, o caipira se envolveu com a moça por interesse na fortuna de Batista, o que poderia salvar sua fazenda. A ideia partiu da mau caráter Dinorá (Maria Padilha), que queria ver seu irmão Heitor (Rodrigo Faro) com Bianca, por conta do dinheiro da moça.

O personagem de Dudu Moscovis então finge ser submisso e aceita tudo o que Catarina faz. Depois que Catarina se casa com Petruchio, a convivência se torna infernal, pois ambos são geniosos. Os dois acabam se apaixonando durante o folhetim de Walcyr Carrasco, mas se recusam a admitir seus verdadeiros sentimentos.

Final do casal em O Cravo e a Rosa

Depois de muitos altos e baixos na relação, Catarina e Petruchio acabam se acertando na novela O Cravo e a Rosa. A dupla é vítima de diversas armações de Muriel/Marcela (Drica Moraes), que é apaixonada por Petruchio, e assim acabam se aproximando e reconhecem que amam um ao outro.

No final da novela, Catarina termina casada com Petruchio e mãe de filhos gêmeos.

