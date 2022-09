Hoje não tem Sessão da Tarde na Rede Globo, em razão do jogo da Seleção Brasileira x Tunísia, marcado para às 15 horas e 20 minutos. A programação tradicional da emissora retornará na quarta-feira, 28 de setembro. Veja qual será o filme.

Por que hoje não tem Sessão da Tarde

A partir das 15 horas e 20 minutos, a Rede Globo vai exibir o jogo da seleção brasileira e Tunísia. Por isso, hoje não tem Sessão da Tarde nesta terça-feira. Em seguida, às 17h30, o público poderá acompanhar os capítulos de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo.

Confira a programação da Sessão da Tarde de 28 a 30 de setembro.

Quarta-feira, 28/09/2022 – 15:25 Sessão da Tarde – Quando Em Roma

Quinta-feira, 29/09/2022 – 15:30 Sessão da Tarde – Crô Em Família

Sexta-feira, 30/09/2022 – 15:30 Sessão da Tarde – Click

Assista o trailer do longa de amanhã.

Programação Rede Globo

7/

14:25 Chocolate Com Pimenta

14:45 O Cravo E A Rosa

15:20 Futebol

17:30 Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita

18:15 Mar do Sertão

19:00 Praça TV – 2ª Edição

19:20 Cara e Coragem

20:05 Jornal Nacional

20:30 Horário Político 2022

20:55 Jornal Nacional

21:20 Pantanal

22:30 Cinema Especial – Maze Runner: A Cura Mortal

00:40 Profissão Repórter

01:20 Jornal da Globo

01:55 Conversa com Bial

02:35 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

03:20 Comédia Na Madruga I

Quarta-feira, 28/09/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:40 Globo Esporte

13:00 Horário Político 2022

13:25 Jornal Hoje

14:40 Chocolate Com Pimenta

14:55 O Cravo E A Rosa

15:25 Sessão da Tarde – Quando Em Roma

16:55 Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita

17:55 Mar do Sertão

18:40 Praça TV – 2ª Edição

19:00 Cara e Coragem

19:50 Jornal Nacional

20:30 Horário Político 2022

20:55 Pantanal

21:35 Futebol

23:45 Segue o Jogo

00:00 Que História É Essa Porchat?

00:45 Jornal da Globo

01:35 Conversa com Bial

02:15 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

03:00 Comédia Na Madruga I