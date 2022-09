Como assistir online jogo do Brasil hoje DE GRAÇA no celular (27/09)

Como assistir online jogo do Brasil hoje DE GRAÇA no celular (27/09)

Último compromisso antes da Copa do Mundo no Catar, a Seleção Brasileira joga contra a Tunísia nesta terça-feira, 27 de setembro, em amistoso preparatório às 15h30 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. Para não perder nenhum lance, saiba como assistir online jogo do Brasil hoje pelo celular e também na TV aberta.

Como assistir online jogo do Brasil hoje

O jogo do Brasil hoje vai passar na Rede Globo e no SporTV, TV fechada, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), além da transmissão do serviço de streaming GloboPlay.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da Globo exibe o amistoso entre Brasil e Tunísia nesta terça-feira ao vivo. A narração é de Galvão Bueno com comentários de Junior, Sandro Meira Ricci e Ana Thais, basta sintonizar na emissora para curtir e torcer!

Outra opção para quem gosta é assistir no SporTV, mas o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, é preciso obter a emissora na programação. Aqui, Luiz Carlos Jr narra a partida, enquanto Lédio Carmona e Pedrinho comentam.

Outra opção é curtir através do GloboPlay, de graça pelo celular. É isso mesmo torcedor, dá para assistir ao jogo do Brasil hoje online e sem pagar nada. Isso porque a plataforma de streaming retransmite as imagens da Globo em seu aplicativo, tanto pelo celular, no tablet, computador ou smart TV.

No entanto, lembre-se que é preciso se cadastrar no site da Globo para ter acesso completo. Quer saber como assistir online jogo do Brasil hoje? Confira a seguir.

1 – Entre no site www.globoplay.globo.com pelo navegador do celular ou no próprio aplicativo GloboPlay, tanto no Android ou iOS, o sistema é o mesmo. Ao abrir o site, clique nos três ‘tracinhos’ que estão localizados na parte de cima do menu. Em seguida, escolha a opção “Agora na TV”.

2 – O próximo passo é clicar em “Assista agora”, assim que o mosaico com a programação aparecer na tela do seu celular. Daí, a opção de login vai aparecer.

Se você já é usuário no portal da Globo, apenas digita o e-mail e a senha e entre na sua conta. Se preferir entre com a conta do Google, Facebook e Apple. Se não for, clique em “cadastre-se” e siga o passo a passo.

+Casamentos novela Pantanal: 4 casais ainda vão dizem ‘sim’

3 – Se cadastrou? Pronto, o mosaico com toda a programação da Globo vai aparecer em sua tela e o sinal estará 100% liberado.

Agora é só curtir o jogo do Brasil contra a Tunísia nesta terça-feira ao vivo.

Escalação do Brasil para o jogo de hoje

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Tite deve utilizar diferentes jogadores no meio de campo, assim como na defesa já que utiliza o amistoso para testar as melhores escalações e os atletas em posições diferentes.

Weverton, do Palmeiras, também pode jogar no lugar de Alisson. Neymar está confirmado, mas Vini Junior é dúvida.

A única baixa do técnico tornou-se Alex Sandro, substituído por Renan Lodi, lateral do Nottingham Forest, após se machucar na Juventus.

Provável escalação do Brasil: Alisson (Weverton); Danilo, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Lucas Paquetá, Fred, Raphinha; Neymar e Richarlison.

Ao elenco da Tunísia, nenhum atleta está fora ou é nova baixa.

Provável escalação do Tunísia: Ben Said; Ifa, Mathlouthi, Talibi, Maaloul; Laidouni, Sassi, Skhiri; Khazri, Khenissi e Khaoui.

+ Eleições 2022: em quantos deputados eu posso votar?

Amistosos de setembro para o Brasil

Antes de entrar em campo pela Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira marcou dois amistosos preparatórios em setembro para cumprir.

Contra Gana, na sexta-feira, 23 de setembro, a equipe canarinho venceu por 3 a 0, com elenco completo dentro de campo para garantir a vantagem no saldo.

No primeiro tempo, Marquinhos abriu o placar com apenas 9 minutos de jogo, enquanto Richarlison ampliou aos 28 e aos 40 ainda na primeira etapa. Pelo segundo tempo, o elenco brasileiro ainda teve tempo de pressionar os adversários para se garantir com a vantagem, enquanto Gana pouco apresentou perigo ao goleiro Alisson.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do amistoso contra Gana.



+Quem vai subir para Série A 2023 no Brasileirão?

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para 24 de novembro, quinta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia. A partida é válida pela primeira rodada do grupo G na competição.

O luxuoso Lusail Stadium é o palco do primeiro embate da Seleção Brasileira no Catar. Com capacidade para 80 mil torcedores, o espaço foi construído especialmente para receber jogos do evento. Além disso, o Lusail também será o palco da final, em 18 de dezembro.

O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Camarões e Suíça. Serão três rodadas onde jogam entre si por pontos corridos onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um para ambos.

O Mundial da FIFA começa em 20 de novembro, domingo, com o duelo entre Catar e Equador, além da cerimônia de abertura em Al Bayt Stadium.

Leia também: Rihanna no Super Bowl 2023? NFL confirma show do intervalo