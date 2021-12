Por que Joaquim quer se vingar de Petruchio em O Cravo e a Rosa?

Em O Cravo e a Rosa (2000), Joaquim (Carlos Vereza) nutre um ódio profundo por Petruchio (Eduardo Moscovis). No passado, a filha do poderoso fazendeiro se apaixonou pelo protagonista, mas acabou sofrendo muito. Durante a trama, o ricaço faz de tudo para atrapalhar a vida do caipira e o seu relacionamento com Catarina (Adriana Esteves). Abaixo, relembre por que Joaquim quer se vingar de Petruchio.

Por que Joaquim quer se vingar de Petruchio?

Joaquim, interpretado por Carlos Vereza, é um homem sério que odeia Petruchio com todas as suas forças em O Cravo e a Rosa. Isso porque, o ricaço tem uma filha chamada Muriel (Drica Moraes), que foi perdidamente apaixonada pelo caipira. Porém, o protagonista a rejeitou.Desde então, Muriel “se perdeu” e se tornou o maior desgosto do pai por levar uma vida boemia.

Depois de tantos namoros relâmpagos, Joaquim decidiu mandar a filha para estudar na Suíça. Ele sente que teve sua honra manchada e que a culpa é toda de Petruchio, pois acreditava que antes do homem aparecer na vida de Muriel, ela era uma moça doce e ingênua.

Obcecado por destruir Petruchio, ele passa a novela inteira criando armadilhas para separá-lo de Catarina e para conseguir tomar sua fazenda. Além disso, recorre ao agiota Normando (Cláudio Corrêa e Castro) para pressionar o caipira a pagar suas dívidas.

Porém, a história muda quando Muriel volta da Suíça. Ela retorna para São Paulo sob o nome de Marcela e acompanhada de seu cúmplice Ezequiel (Déo Garcez). Ao longo da história, Joaquim descobre o verdadeiro caráter da filha enquanto ela volta a fazer de tudo para conquistar Petruchio, até se envolver com Batista (Luís Melo), mas apenas por estar interessada no dinheiro dele.

Qual o final de Petruchio?

No fim da novela, o caipira finalmente consegue se livrar das armações de Joaquim e de sua filha Muriel/Marcela, que só tem olhos para o dinheiro de Batista.

Depois de ser prejudicado por Muriel, que se interessou pelo pai de Catarina também para provocá-lo, ele consegue viver em paz com sua esposa. Catarina descobre que está grávida de gêmeos e os os dois terminam a trama felizes para sempre.

A novela ganhou uma reprise logo após o Jornal Hoje. Para assistir, basta ligar na Globo às 14h40 de segunda a sexta, ou acessar o sinal da emissora gratuitamente pelo GloboPlay.