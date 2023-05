VÍDEO: web vê novo climão entre Patrícia Poeta e Manoel no Encontro

Não é novidade que Patrícia Poeta e Manoel Soares são sempre citados nas redes sociais por causa de eventuais momentos de "climão" no Encontro. E na manhã desta sexta-feira, 12 de maio, mais uma cena entre os dois dividiu a opinião dos fãs e a apresentadora é acusada de ter sido pouco delicada com o companheiro de palco. Assista ao vídeo.

O que aconteceu entre Patrícia Poeta e Manoel no Encontro hoje?

Nesta sexta, a edição do Encontro foi dedicada ao Dia das Mães, e por isso, a apresentadora conversava com um convidado que não se encontrava com a matriarca há cinco anos. Manoel foi até a colega para entregar um microfone na mão do entrevistado, mas Patrícia Poeta pegou o microfone e comentou: "não, ela já está com microfone já, obrigada".

Ao perceber a confusão, Manoel foi pegar de volta o microfone, mas a apresentadora seguiu reto e entregou o equipamento para um outro membro do programa, e completou: "obrigada Maonoel, ele já está de microfone, etava combinado aqui".

O momento poderia ter passado despercebido se a relação entre os dois apresentadores já não fosse alvo de vários comentários na web sempre que algo parecido acontece no programa. Nas redes sociais, surgiram comentários de quem estava com a televisão ligada e conferiu o climão.

"C******, parece que o cara é só um ajudante dela, que doideira cara", comentou um usuário do Twitter, que recebeu em sua publicação a resposta de outro telespectador: "e ela ainda faz questão de demonstrar que nem pra isso presta kkkk bizarro".

"Patrícia Poeta faz questão de humilhar o Manoel, gente que mulher infeliz", opinou outra na rede social.

Assista ao momento:

Relembre - Patrícia Poeta corta Manoel Soares ao vivo e cena viraliza