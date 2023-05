Por que o casamento da Petra foi anulado em Terra e Paixão?

O motivo por que o casamento da Petra foi anulado ainda não foi revelado ao público, apesar desse ser um tema constante das conversas da família La Selva. A personagem de Débora Ozório sempre relembra o trauma que a situação lhe causou, além de mencionar outros relacionamentos que também não deram certo.

O que aconteceu no casamento anulado de Petra?

O porquê da união de Petra ter sido anulada deve ser revelado mais adiante em Terra e Paixão, que ainda está em sua segunda semana. O assunto, no entanto, já foi mencionado diversas vezes por Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires) como algo vergonhoso e traumático para a família.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, do Gshow, em maio deste ano, Débora Ozório afirmou que ainda é cedo para dizer o motivo que levou a anulação do casamento, mas soltou algumas pistas. A atriz disse que Petra teve muitos outros relacionamentos e está em busca de alguém que lhe dê atenção, e que não tem autoconhecimento suficiente para saber se é isso mesmo que a jovem quer ou se deseja apenas suprir um buraco emocional.

"Esse casamento anulado faz um pouco parte desse movimento antes do Luigi, de ela ter se envolvido com muitas pessoas. E esses movimentos trouxeram algumas faltas e consequências", disse, sem revelar muitos detalhes.

No capítulo exibido na segunda-feira, 16, Antônio La Selva trouxe o assunto novamente à tona, citando um possível motivo para a união não ter dado certo. "Petra, você sabe a vergonha que eu passei? O povo não é ingênuo, filha. Quando um casamento é anulado é porque tem um motivo muito importante, forte: sexo", disparou.

Antônio continuou questionando se há o risco de um possível casamento de Petra com Luigi (Rainer Caidete) ser anulado. "Não, porque o Luigi me compreende. Eu reconheço que eu tenho meus problemas mas é porque eu sou carente", rebate a jovem.

Nas redes sociais, o público teoriza se o ex-marido de Petra vai retornar à trama em algum momento e revelar o motivo da anulação do casamento.

"Estou muito curiosa para saber por que o casamento da Petra foi anulado. Com certeza o ex ainda vai aparecer", escreveu uma espectadora.

"Já quero esse ex marido da Petra aparecendo pra contar mais sobre esse casamento anulado aí, tô curiosa espero que o Walcyr explore esse plot dela", publicou outra.

"Será que a pessoa do casamento anulado da Petra ainda vai aparecer?", questionou outra.

Luigi vai dar um golpe em Petra?

Petra está apaixonada por Luigi, um italiano que chega ao Brasil para conhecê-la depois de conversar com a filha de Antônio por um aplicativo de relacionamentos. O personagem foi inspirado no caso do "O Golpista do Tinder", que seduzia mulheres ricas para obter vantagens financeiras.

E é exatamente isso que irá acontecer mais adiante no folhetim. Luigi não é milionário como diz e só está interessado no dinheiro da jovem e, aos poucos, começará a tirar vantagem de situação.

O golpista começará a ganhar a confiança de Antônio La Selva e aceitará ajudar Petra a se livrar do vício em remédios tarja preta.

