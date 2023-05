Qual o significado no nome Petra, personagem de Terra e Paixão

A personagem vivida pela atriz Debora Ozório, se tornou uma das mais comentadas nas redes sociais. E como é tradição no país, nomes "diferentes" que surgem no horário nobre costumam figurar entre os nomes mais requisitados para registrar bebês. Mas qual o significado no nome Petra?

Significado no nome Petra no Brasil

De origem grega, o nome Petra significa inabalável e resiliente. É um nome feminino cujo portador pode ser elogiado por sua força fortalecedora. Compartilhando origens com Pedro, o nome deriva do grego Petros , que significa "rocha".

Longe de fria, Petra reflete alguém sólido e solidário, sobre o qual uma vastidão de possibilidades pode ser construída. A jovem Petra não é a cola que mantém os laços unidos; eles são os alicerces sobre os quais os relacionamentos duradouros são feitos - e prosperam.

Atualmente entre os nomes femininos mais populares na Croácia, Hungria e Bósnia e Herzegovina, Petra classificou-se no Top 1000 dos EUA todos os anos de 1880 a 1951, alcançando a posição 493 em 1929. Petras apareceu em dois clássicos do cinema europeu

Nomes mais comuns no Brasil em 2022

No ano passado, Miguel e Maria Alice foram os nomes de bebês mais escolhidos no Brasil. Mas pegando onda na novela das 9, o número de crianças registradas como Chiara, vivida por Jade Picon, em Travessia, chegou a 150. Veja os nomes mais escolhidos em 2022, segundo dados da Associação Nacional dos registros de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil),

Nomes Masculinos

Miguel (26.941)

Gael (25.252)

Arthur (23.440)

Heitor (20.694)

Theo (19.207)

Davi (16.858)

Samuel (15.791)

Bernardo (15.659)

Gabriel (14.762)

Ravi (14.486)

Nomes Femininos

Maria Alice (24.019)

Helena (22.085)

Alice (20.293)

Laura (16.953)

Maria Cecilia (11.839)

Cecilia (11.494)

Maite (11.183)

Maria Clara (10.781)

Heloísa (10.712)

Valentina (9.987)