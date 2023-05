Porcentagem da Grande Conquista: quem entrou e saiu do reality

O jogo começou oficialmente em A Grande Conquista com o resultado final dos últimos 9 vileiros a entrar no reality na quinta-feira, 18 de maio. Veja a porcentagem da votação do R7 e quais são os vinte participantes.

Os escolhidos para a Mansão de A Grande Conquista, através da votação intensa pelo R7.com, foi revelado na quinta, 18. Portanto, a disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão começou oficialmente.

Agora, os escolhidos se juntam aos dez famosos eleitos na estreia do reality, em 8 de maio, e a Murilo Dias, que conquistou sua vaga após vencer a prova Enigma do Tempo e a ir ao julgamento do público.

Os participantes que conseguiram a vaga na mansão são:

Gabriel Roza:14.02%

Sandra Melquiades: 13.46%

Natália Deodato: 10.12%

Thiago Servo: 9.78%

Gyselle Soares: 7.97%

Tiago Dionisio: 7.36%

Medrado: 6.50%

Erick Ricarte: 4.58%

Janielle Nogueira: 4.32%

Os participantes eliminados são:

Dicesar 4.06%

Camilla Uckers 3.38%

Antonio Rafaski 3.36%

Glauco Marciano 3.33%

Niick Donato 2.26%

Lary Bottino 1.76%

Davi Oliveira 1.19%

Kelly Santos 0.89%

Layssa Souza 0.87%

Hulk Magrelo 0.79%

Participantes de A Grande Conquista

Veja a lista completa de todos os participantes:

Alexandre Suita

Ana Paula Almeida

Bruno Camargo

Bruno Tálamo

Daniel Toko

Faby Monarca

Giulia Garcia

Ricardo Villardo

Stephanie Gomes

Victoria Macan

Gabriel Roza

Sandra Melquiades

Natália Deodato

Thiago Servo

Gyselle Soares

Tiago Dionisio

Medrado

Erick Ricarte

Janielle Nogueira

Murilo Dias

Como assistir o programa?

Além da edição que vai ao ar na emissora, o reality terá transmissão ao vivo, durante 24 horas, para os assinantes – apenas o plano pago dá direito às câmeras do programa.

Passo 1: acesse o Payplus no navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo disponível na App Store ou Google Play (https://www.playplus.com/);

Passo 2: na página inicial, clique em ‘faça um teste grátis’ e depois em ‘Plano PlayPlus’, sob custo de R$ 15,90.

Passo 3: caso você já tenha uma conta no PlayPlus, basta inserir seu login e senha. Se esse for seu primeiro acesso, crie sua conta preenchendo os dados como nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 4: insira a forma de pagamento e conclua a assinatura.

