Enquete A Grande Conquista: quem deve ganhar o reality show?

A fase da Mansão de A Grande Conquista começa nesta quinta-feira, 18, com 20 competidores em busca do prêmio. Os dez mais votados da Vila se juntam aos dez famosos escolhidos na primeira etapa, dando início a segunda fase do reality show, que terá duração de dois meses e meio. Quem deve vencer? Vote!

Votação da enquete A Grande Conquista

Quem são os participantes de A Grande Conquista?

São 20 participantes que vão ficar confinados na Mansão, em Itapecerica da Serra, na segunda fase do programa. Os 10 primeiros foram escolhidos pelo público, ainda antes da estreia do reality, entre os 16 famosos convidados pela Record. Os seis menos votados foram para a Vila, junto com outras 64 pessoas, entre anônimos e famosos.

Os 70 candidatos permaneceram confinados durante dez dias na Vila, passando todo o tipo de perrengue possível com falta de comida, desconforto além de eliminações massivas, restando apenas 20 deles na reta final. O público, novamente, teve que escolher 10 deles para seguir para a Mansão. Os 20 jogadores são:

Alexandre Suita

Ana Paula Almeida

Bruno Camargo

Bruno Tálamo

Daniel Toko

Faby Monarca

Giulia Garcia

Ricardo Villardo

Stephanie Gomes

Victoria Macan

Gabriel Roza

Sandra Melquiades

Natália Deodato

Thiago Servo

Gyselle Soares

Tiago Dionisio

Medrado

Erick Ricarte

Janielle Nogueira

Murilo Dias

Veja: Como funciona A Grande Conquista: cronograma do reality

Como funciona a segunda fase do reality show?

A segunda fase de A Grande Conquista tem um formato parecido com o que o público já viu em outros programas. Os 20 competidores ficam confinados na Mansão, enfrentando provas e atividades que colocam em risco a permanência na competição pelo prêmio milionário.

Serão realizadas provas para definir quem serão os Donos da Mansão na semana, que equivale ao líder. Apenas um deles, no entanto, ganhará imunidade, enquanto o outro vai direto para a Zona de Risco, a votação popular que define quem deve ser eliminado.

O cronograma de A Grande Conquista ainda não foi divulgado pela Record, o que deve acontecer nos próximos dias a medida que o jogo avança.

O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 1 milhão no final do programa. Há outros R$ 500 mil em prêmios que serão distribuídos entre os jogadores ao longo da temporada durante as provas.

Assim como em outros realities de competição, quem escolhe os eliminados e o vencedor é o público através das votações que são abertas no R7.

Veja: Quem é a atriz que faz Mizpá da novela Reis

Que horas começa A Grande Conquista?

A Grande Conquista vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, horário de Brasília, na Record. O programa é exibido logo após a novela Jesus.

Também é possível acompanhar o confinamento durante 24 horas por dia através do Playplus. É necessário ser assinante do plano pago, sob custo de R$ 15,90, para ter acesso às câmeras da Mansão.

Passo 1: acesse o Payplus, seja pelo navegador de seu smartphone ou computador ou através do aplicativo disponível na App Store ou Google Play (https://www.playplus.com/);

Passo 2: clique em ‘faça um teste grátis’ na página inicial para ser redirecionado para o cadastro. Depois, clique em ‘Plano PlayPlus’ para fazer sua assinatura.

Passo 3: caso você já tenha uma conta, basta inserir seu login e senha. Se não, preencha os dados como nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 4: insira a forma de pagamento e conclua a assinatura. Você já poderá assistir o programa ao vivo depois disso.

Veja: Abner morre na novela Reis? O que vai acontecer na trama