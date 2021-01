Porta da Esperança vai voltar ao ar no SBT; relembre o programa

A programação 2021 do SBT ganhará um reforço a partir de agosto. Isso porque, o clássico Porta da Esperança SBT voltará à grade do canal. Segundo o colunista Fefito, do UOL, a princípio, quem deve apresentar o programa é Silvio Santos. O dono da emissora esteve à frente da função entre 1984 e 1996.

Como será o Porta da Esperança SBT em 2021?

Apesar de a produção da atração não ter sido totalmente iniciada, o Porta da Esperança SBT já tem chamadas comerciais no ar. A emissora, no entanto, não crava uma data de estreia, mas destaca o ar nostálgico do sucesso que liderou a audiência em inúmeras ocasiões. A ideia que a reestreia ocorra com o pacote de novidades de aniversário do canal.

Patrícia Abravanel, filha do patrão, também tem o nome ventilado nos bastidores para apresentar o Porta da Esperança SBT. As inscrições no site não estão abertas ainda, mas o programa seguirá uma releitura fiel ao formato original exibido anos atrás. O objetivo da emissora é explorar histórias tocantes que prendem a atenção do público.

Para isso, o SBT pretende contar com o apoio de grandes marcas que já anunciam em seus intervalos para realizar os sonhos dos selecionados para o programa.

Como era o programa?

Considerado o primeiro programa assistencialista da televisão brasileira, o Porta da Esperança SBT buscava realizar sonhos dos telespectadores. A participação do público ocorria por meio de cartas enviadas à sede da emissora. Os fãs contavam suas histórias e necessidades na esperança de terem seus desejos atendidos.

A produção do programa selecionava algumas cartas por episódio e os participantes marcavam presença no palco para conversar com Silvio Santos. No ar, o apresentador buscava entender melhor as histórias e pedia para que os participantes justificassem seus pedidos para só assim gritar o bordão.

“Vamos abrir as portas da esperança…”, exclamava o comunicador Silvio, momentos antes de revelar se o pedido de determinado participante seria atendido.