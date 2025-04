Power Couple 2025: data da estreia e participantes

A estreia do Power Couple 2025 já foi confirmada pela Record TV e em breve o público conhecerá os participantes da temporada. Pela primeira vez, o reality show será com o comando do casal de jornalistas Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Quando estreia o Power Couple 2025?

A estreia do Power Couple será no dia 28 de abril de 2025, um sábado, a partir das 22h45, de acordo com a programação oficial da Record TV. A exibição do reality show será de segunda a sábado nas telinhas do canal e também contará com câmeras exclusivas na plataforma streaming da emissora, o Playplus.

A emissora ainda não revelou quem são os participantes da edição, que deve contar com 13 casais, assim como na edição passada. A direção do núcleo de realities fica a cargo de Rodrigo Carelli, que também é responsável por outras atrações da casa, como A Fazenda.

Quais foram os vencedores das edições passadas?

O Power Couple Brasil estreou em abril de 2016 sob o comando de Roberto Justus. Na primeira temporada, Laura Keller e Jorge Sousa venceram a disputa e levaram R$ 697 mil para casa. DJ e atriz, Laura também participou do Ilha Record em 2021 e é mãe de Jorge Emanuel, filho do relacionamento com Jorge. Já o ex-marido também esteve em A Fazenda 2019, entrando no elenco após a expulsão de Phellipe Haagensen.

Em 2017, Nayara Justino e Cairo Jardim conquistaram o prêmio, derrotando MC Marcelly e Frank Cavalcanti, além de Fábio Villa Verde e Regiane Cesnique. Eles saíram do reality com R$ 399 mil. Diferente de outros programas, o Power Couple não tem um prêmio fixo, já que o valor acumulado varia conforme o desempenho dos casais nas provas.

A terceira edição, em 2018, foi a primeira apresentada por Gugu Liberato. O título ficou com Tati Minerato e Marcelo Galatico, que faturaram R$ 303 mil. A temporada contou com 11 casais, mesmo número da edição anterior — já a primeira, em 2016, teve apenas oito duplas.

Em 2019, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi foram os campeões e levaram R$ 596 mil. Eles disputaram a final contra Mariana Felício e Daniel Saullo, além de Clara Maia e André Coelho. Foi a última edição comandada por Gugu, que morreu em novembro daquele ano.

O reality não teve temporada em 2020 e só voltou em 2021, agora com Adriane Galisteu como apresentadora.

Na retomada, Mari Matarazzo e Matheus Yurley venceram a edição e saíram com R$ 403 mil. Recentemente, o casal anunciou a separação após cinco anos juntos. A decisão foi compartilhada nas redes sociais.

Em 2022, Brenda Paixão e Matheus Sampaio foram os grandes vencedores, faturando R$ 330 mil.

