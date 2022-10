Prêmio Multishow 2022 horário e como assistir ao vivo

O Prêmio Multishow 2022 horário é na noite desta terça-feira, 18. O evento será comandado por Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada e terá transmissão ao vivo pela televisão e internet, para que o público possa acompanhar a premiação e as performances de alguns dos maiores nomes da música brasileira.

Que horas começa o Prêmio Multishow 2022 hoje?

O Prêmio Multishow 2022 horário é às 22h30, horário de Brasília. Quem comanda a premiação é o apresentador Marcos Mion junto com as cantoras Gloria Groove e Linn da Quebrada. Serão anunciados os vencedores das treze categorias e também haverá performances dos artistas convidados.

Ao longo da noite, o público vai acompanhar apresentações de Gloria Groove, Ludmilla, Jão, Iza, Thiaguinho, L7nnon (com participação de Bianca e Leo do Furduncinho), Priscilla Alcântara, Larissa Luz e Linn da Quebrada, Ana Castela, Planet Hemp e Criolo, Dona Onete e Liniker, Jovem Dionísio, Thiago Pantaleão, Diego e Victor Hugo, que sobem ao palco para cantarem seus maiores hits.

Neste ano, Anitta e Gloria Groove são as artistas que lideram as indicações. A ‘girl from rio’ e a voz de ‘Vermelho’ têm oito indicações cada. Em seguida, estão Jão e Ludmilla com seis. A banda Jovem Dionísio, que estourou neste ano com o hit ‘Acorda Pedrinho’, emplacou cinco indicações. Entre os principais prêmios da noite, estão as categorias Música do ano, Álbum do ano, Artista do ano e Revelação do ano. A votação foi encerrada no último domingo, 16.

Além da premiação, há também outros pré-eventos que começam mais cedo. Às 19h45, horário de Brasília, Priscilla Alcântara abre a noite com um show exclusivo para o canal Música Multishow, no YouTube, que também será transmitido pelo site do evento.

O tapete vermelho, onde passam todos os famosos, começa às 20h45, e será apresentado pelas influenciadoras digitais Blogueirinha e Nicole Bahls, com transmissão pelo Humor Multishow no YouTube.

Às 21h15, é hora do Pré-Show, um “esquenta” para a grande premiação. Ana Castela, Jovem Dionísio, Priscilla Alcântara e Thiago Pantaleão vão se apresentar.

Prêmio Multishow 2022 horário do tapete vermelho, pré-show e premiação

Show de abertura com Priscila Alcântara

Horário: 19h45, horário de Brasília

Onde assistir: canal Música Multishow, no YouTube (https://www.youtube.com/c/MultiShow)

Tapete vermelho com Blogueirinha e Nicole Bahls

Horário: 20h45, horário de Brasília

Onde assistir: canal Humor Multishow, no YouTube (https://www.youtube.com/c/HumorMultishow)

Pré-show com Ana Castela, Jovem Dionísio, Priscilla Alcântara e Thiago Pantaleão

Horário: 21h15, horário de Brasília

Onde assistir: canal Música Multishow, no YouTube (https://www.youtube.com/c/MultiShow)

Prêmio Multishow 2022

Horário: 22h30, horário de Brasília

Onde assistir: canal Multishow na TV fechada e no Globoplay para assinantes do pacote +canais

Onde assistir a premiação?

O prêmio Multishow 2022 será transmitido pela televisão e internet.

TV nos canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Pela internet

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2- Clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar. Apenas assinantes do pacote Globoplay +canais ao vivo tem acesso ao sinal do Multishow.

3- Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro e assinarem o plano Globoplay +canais. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

4- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

Indicados ao prêmio Multishow

Artista do Ano

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

Música do ano

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

Envolver – Anitta

Fé – IZA

Maldivas – Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vampiro – Matuê, WIU e Teto

Vermelho – Gloria Groove

Revelação do Ano

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandes

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Grupo do Ano

Jovem Dionísio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum

Raça Negra

Dupla do Ano

Anavitória

Diego & Victor Hugo

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Maiara & Maraisa

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

Álbum do Ano

Lady Leste – Gloria Groove

LUME – Filipe Ret

Numanice #2 – Ludmilla

Pirata – Jão

Pra Gente Acordar – Gilsons

QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Sobre Viver – Criolo

Versions of Me – Anitta

Voz do Ano

Anitta

Gloria Groove

IZA

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Hit do Ano

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Dançarina – Pedro Sampaio e MC Pedrinho

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ

Envolver – Anitta

Idiota – Jão

Maldivas – Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vermelho – Gloria Groove

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Clipe TVZ do Ano

A Queda – Gloria Groove

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Boys Don’t Cry – Anitta

Cachorrinhas – Luísa Sonza

Envolver – Anitta

Fé – IZA

Idiota – Jão

Vermelho – Gloria Groove

Instrumentista do ano

Amaro Freitas

Castilhol

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Kiko Dinucci

Mateus Asato

Pretinho da Serrinha

Silvanny Sivuca

Produtor Musical do Ano

Eduardo Pepato

Pablo Bispo

Papatinho

Prateado

Pupillo

Rafinha RSQ

Ruxell no Beat

VHOOR

Capa do Ano

Fé – Iza

Portas – Marisa Monte

Fúria – Urias

QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Lady Leste – Gloria Groove

Urucum – Karol Conká

LUME – Felipe Ret

Versions of Me – Anitta