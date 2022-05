Acorda Pedrinho Tik Tok: conheça a origem do novo viral

A banda Jovem Dionisio, autores do novo hit do Tik Tok Acorda Pedrinho - Foto: Instagram/@jovemdionisio

Daixa alcançou o topo do ranking das mais ouvidas no Brasil no Spotify

A música Acorda Pedrinho é o novo viral do Tik Tok, com mais de 84 mil vídeos. O sucesso na plataforma impulsionou a música no Spotify, que ocupa a primeira posição no ranking das mais tocadas no Brasil, com mais de 5 milhões de reproduções. Mas afinal, quem é Pedrinho e qual a história por trás da letra?

Acorda Pedrinho faz sucesso no Tik Tok

Os usuários do Tik Tok já devem ter visto centenas de vídeos com a música Acorda Pedrinho, da banda Jovem Dionisio, na rede social. Os internautas usam a faixa como fundo para mostrar treinos, campeonatos, situações cotidianas, relatar histórias engraçadas ou apenas fazer coreografias.

A letra de Acorda Pedrinho tem um história por trás. O vocalista Ber Pasquali explicou ao Splash Entrevista em abril deste ano que Pedrinho é o dono o bar que os integrantes do grupo frequentam, que costuma tirar longas sonecas.

Os versos também dizem que Pedrinho precisar acordar porque “hoje tem campeonato”. Ao contrário do que alguns ouvintes podem achar, não se trata de uma competição de dança ou de futebol, mas sim de sinuca. “A primeira ideia era falar sobre as pessoas no bar. Mas seguimos o ‘Acorda Pedrinho’ por uma ocasião em que chegamos no local e aconteceu um campeonato de sinuca. Vimos que o dono ficou em terceiro lugar e ficamos impressionados. Ele só dormia, despertava e jogava”, contou.

No clipe, com mais de 9 minutos, é possível ver os integrantes da banda jogando sinuca em um bar enquanto tentam acordar mais um competidor, que dorme sentado em uma cadeira. O vídeo soma mais de 1 milhão e 500 mil visualizações no YouTube.

A banda Jovem Dionísio é formada por cinco amigos de Curitiba e existe desde 2018. O grupo começou fazendo covers do Arctic Monkeys e Sublime, mas logo começaram a lançar suas próprias faixas.

Em 2020, fizeram sucesso com ‘Pontos de Exclamação’, que soma mais de 29 milhões de reproduções no Spotify. A música ficou ainda mais conhecida ao ser remixada pelo DJ brasileiro Vintage Culture – a nova versão ultrapassa os 46 milhões de plays.

Acorda, Pedrinho também é o nome do primeiro álbum de estúdio do grupo, que chegou neste ano às plataformas digitais, com 13 faixas inéditas.

Letra de Acorda Pedrinho

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi…

Acorda, Pedrinho

Que hoje tem campeonato

Vem dançar comigo

Vai ver que eu te esculacho

Sei que não dá pra ver

Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate

Nem de segunda a sexta-feira

Não adianta treinar

Cê pode vir, mas vem agora

Não enrola, rebola

Na hora de ir embora, cê chora

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Longa, longa

Acorda, Pedrinho

Que hoje tem campeonato

Vem dançar comigo

Vai ver que eu te esculacho

Acorda, Pedrinho

Que hoje tem campeonato

Vem dançar comigo

Vai ver que eu te esculacho

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Longa, longa, longa

Longa, longa, longa

Longa, longa

Longa, longa, longa

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

