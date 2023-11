Prêmio Multishow vai passar na Globo pela 1ª vez; veja horário

Nesta terça-feira, 7, o público vai descobrir os vencedores do Prêmio Multishow 2023. Pela primeira vez, a TV Globo vai transmitir o evento ao vivo, mas também haverá exibição na Globoplay, Multishow e na Radio Globo na íntegra. A premiação vai passar na TV aberta depois de Todas as Flores!

Que horas começa o Prêmio Multishow 2023?

A cerimônia do Prêmio Multishow vai começar às 22h05 na Multishow, Globoplay e Radio Globo, mas terá início a partir das 23h15 na TV Globo. Ou seja, quem for acompanhar a premiação apenas pela TV aberta perderá algumas categorias.

Haverá um tapete vermelho que contará com entrevistas com artistas convidados e também indicados ao Prêmio Multishow, com início marcado para às 21h20. Esse especial antes da cerimônia será exibido apenas pela Multishow e não aparecerá nas demais transmissões do grupo Globo.

Essa é a 30ª edição do Prêmio Multishow, que contará com a apresentação de Tatá Werneck, Tadeu Schmidt e a cantora Ludmilla, destaque nas categorias Artista do ano, Voz do ano, Show do ano, Pop do ano e Samba e Pagode do ano.

Entre as apresentações confirmadas no evento, o público vai assistir as performances de Luísa Sonza, Marina Sena, Simone Mendes, Pabllo Vittar, Caetano Veloso e Carlinhos Brown. A premiação tem previsão de terminar no início da madrugada de quarta-feira, por volta de 00h35.

Como votar no Prêmio Multishow 2023

Quase todas as categorias populares do Prêmio Multishow 2023 já foram encerradas, mas ainda dá tempo de votar no Hit no Ano, que continua aberta. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita no Gshow, site oficial da emissora. Porém, o processo é bem rápido e simples, vamos te ensinar o passo a passo.

O primeiro passo será entrar na página do Prêmio Multishow no Gshow, no endereço https://gshow.globo.com/multishow/premio-multishow/. Logo no começo da página você encontrará a opção "Vote na categoria Hit do Ano". Se não conseguir ver a enquete logo no começo da página, você poderá usar a barra de busca na lateral superior direita. Use a barra de rolagem na novela página até encontrar a opção "Vote aqui", você será redirecionado.

Agora, é só escolher em quem vai votar. Os indicados desta categoria são: Chico de Luísa Sonza, Erro Gostoso de Simone Mendes, Nosso Quadro de Ana Castela, Posturado e Calmo de Léo Santana, Tá Ok de Dennis e Kevin O Chris e por último Zona de Perigo de Leó Santana.

Após clicar no seu favorito, caso você não esteja logado com uma conta que já tenha no site, você terá que criar uma. Clique em "Criar Conta" e informe alguns de seus dados pessoais, como nome e data de nascimento. Depois de criada a conta, você retornará na página de votação do Prêmio Multishow. Após selecionar o seu favorito, você clicará na caixinha "sou humano" para provar que não é um robô e pronto! Caso queria repetir, é só clicar em "votar novamente".

Como assistir online

Quem vai acompanhar a premiação apenas pela TV Globo é sintonizar na emissora por meio de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros. No entanto, como a transmissão começará mais tarde por lá, se não quiser perder as primeiras categorias, você poderá conferir o Prêmio Multishow 2023 por outros meios.

Globoplay

A transmissão da Globoplay será liberada também para não assinantes, mas para conferi-la é necessário ter no mínimo uma conta gratuita no site. Para isso, você irá acessar http://globoplay.com.br/ e realizar o seu cadastro:

Passo 1 - Clique em "entrar" na aba lateral direita e depois em "Não tem conta? Criar conta";

Passo 2 - Você informará alguns dados pessoais, como nome completo, gênero, data de nascimento, localização, entre outros;

Passo 3 - Depois, confirme que você aceita os termos de uso do site e finalize o cadastro. No horário do Prêmio Multishow é só acessar o site e clicar na transmissão ao vivo.

Globo

Caso queria assistir a transmissão da TV Globo, mas pelo seu celular, computador ou tablet, você consegue ao acessar a aba "ao vivo" da Globoplay. Ela permite que qualquer usuário do site confira a programação em tempo real da emissora gratuitamente.

Para isso, você só precisará ter uma conta grátis no site. O passo a passo é o mesmo para conferir a transmissão da Globoplay, você terá que acessar http://globoplay.com.br/, clicar em "entrar" e depois "criar conta". Em seguida, é só preencher com seus dados pessoais e pronto. É importante lembrar que a transmissão da TV Globo começa mais tarde, só às 23h15.

Multishow

A exibição da Multishow também fica disponível online na Globoplay para quem não tem a TV a cabo, mas ela não é gratuita, para conferi-la é necessário ser assinante do plano Globoplay + Canais ao Vivo, que custa R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90 com o pacote anual.

Passo 1 - Para assinar o plano Globoplay + Canais ao Vivo, você terá que acessar a Globoplay (https://globoplay.globo.com/) e depois clicar em "assine já" na lateral direita;

Passo 2 - Você escolherá se vai optar pelo plano mensal ou anual e então apertar o botão "assinar";

Passo 3 - Clique em seguida em "criar conta" e informe seus dados pessoais;

Passo 4 - Depois, informe os dados de pagamento. Sua conta será verificada e então você estará liberado para assistir a Multishow ao vivo pela Globoplay.

Quem prefere ver pela televisão também pode assistir a premiação completa e o tapete vermelho pela Multishow. Por ser um canal da TV a cabo, ele é pago e precisa estar no seu plano para ter sinal liberado. Caso você já tenha televisão por assinatura, mas não consiga conferir o canal, entre contato com a empresa que presta serviço na sua região e confira valores.

Rádio Globo

Quem prefere apenas escutar a premiação poderá conferir tudo pela Rádio Globo. Para conferir a transmissão, você deve acessar https://radioglobo.globo.com/ e depois clicar no botão do player ao vivo no centro da tela. Será necessário aguardar por uma propaganda e depois você já poderá ouvir a transmissão da rádio. Para quem prefere escutar diretamente de um rádio, a frequência da Radio Globo é 98,1 FM.

