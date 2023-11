Filme de Taylor Swift fica até quando nos cinemas do Brasil?

O filme de Taylor Swift chegou aos cinemas na última sexta-feira, 3, e arrastou fãs da cantora para as salas de todo o Brasil. Quem ainda não assistiu ao filme-concerto tem ainda as próximas semanas para conferir a obra, que já é considerada sucesso de bilheteria.

Onde ver o filme da Taylor Swift?

O filme "Taylor Swift: The Eras Tour" está sendo exibido pelas redes de cinema Cinemark, UCI, Cinépolis e Kinoplex e ainda não tem data para deixar as telonas. Geralmente, no Brasil, as obras são exibidas de acordo com a procura do público. "Barbie" (2023), por exemplo, ficou disponível por quase dois meses devido à enorme demanda, enquanto longas-metragens que não fizeram tanto sucesso são retirados antes.

Nos Estados Unidos, o jornal USA Today afirmou que o filme-concerto será exibido nos cinemas norte-americanos, pelo menos, até janeiro, por conta do sucesso de bilheteria. O prazo pode aumentar caso os resultados se mantenham positivos.

Antes mesmo da estreia no Brasil, o filme já havia marcado números impressionantes nos Estados Unidos e Canadá. A obra chegou por lá em 13 de outubro e arrecadou aproximadamente US$ 97 milhões no primeiro final de semana de exibição, se tornando a maior estreia de um documentário musical em todos os tempos na América do Norte, de acordo com a revista americana People.

Até o dia 30 de outubro, o filme já havia ultrapassado a marca de US$ 200 milhões globalmente, ainda segundo a publicação. Vale lembrar que ainda não foram contabilizados os números das estreias no Brasil, Hong Kong, Índia, Indonésia, Malásia, Singapura, Coréia do Sul, Taiwan e Turquia, que receberam o filme apenas no começo de novembro.

O filme de Taylor Swift foi distribuído de forma independente nos Estados Unidos. A equipe da cantora negociou diretamente com a rede de cinemas AMC Theatres, a mais popular do mundo, o que permite que a loira fique com uma porcentagem maior das vendas de ingressos, aumentando ainda mais seu patrimônio, que já ultrapassou a marca de US$ 1,1 bilhão, segundo a agência Bloomberg.

Como é o filme da Taylor Swift?

O filme da The Eras Tour é uma oportunidade para os fãs que não vão conseguir ir aos shows terem o gostinho da experiência de como é assistir à apresentação da cantora. Com 2h50 de duração, os fãs assistem ao espetáculo gravado em Los Angeles, em agosto, quase que na íntegra, já que foram cortadas algumas músicas que estão presentes na turnê, como "The Archer," "cardigan" e "Wildest Dreams."

A obra começa com a contagem regressiva que aparece no telão dos shows, que antecede a entrada de Taylor no palco. A cantora começa a apresentação com o ato da era "Lover", cantando "Miss Americana and the Heartbreak Prince", seguida do hit "Cruel Summer".

Depois do fim da era Lover, são exibidos os sets do "Fearless", "evermore", "reputation", "Speak Now", "Red", "folklore", "1989" e "Midnights". Não há conteúdo sobre os bastidores do show, já que a ideia é mostrar o espetáculo como se fosse uma experiência ao vivo.

Há também um set acústico, no qual Taylor canta duas músicas surpresas. Para o longa, foram escolhidas as faixas "Our Song", do primeiro álbum autointitulado da cantora, e "You're Own Your Own, Kid", que inspirou os fãs a fazerem pulseiras da amizade para serem trocadas no show.

Os swifties também aproveitam a exibição para trocarem pulseiras, além de cantarem e dançarem junto com a cantora. Algumas redes de cinemas oferecem combos com balde de pipoca e copos personalizados para deixar a experiência ainda mais completa.

Ainda não há data para o filme chegar ao streaming. Por enquanto, o filme de Taylor Swift segue exclusivamente nos cinemas ao redor do mundo.