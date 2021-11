Princesa Isabel filhos: primeiro bebê da herdeira nasceu morto

Em Nos Tempos do Imperador, Isabel (Giulia Gayoso) está prestes a se casar com Gastão de Orléans, o Conde D’Eu (Daniel Torres). Na vida real, a herdeira também se casou com o nobre. A Princesa Isabel e o marido tiveram três filhos, mas sua maior tristeza foi quando a primogênita nasceu morta após um parto complicado.

Quantos filhos a Princesa Isabel teve?

Isabel e Conde D’Eu se casaram em 1864, mas não tiverem filhos logo após o casamento. Isso porque o casal custou para conseguir engravidar do primeiro filho.

A herdeira precisou fazer diversos tratamentos, e até acreditava-se que um dos dois poderia ser infértil. Foi apenas dez anos depois da união, em 1874, que Isabel ficou grávida da primeira filha do casal, Luísa Vitória de Orléans e Bragança.

Porém, Isabel teve um parto extremamente delicado, segundo o Aventuras na História. Foram mais de 50 horas de trabalho de parto, sem anestesia. Além da imensa dor causada na princesa, o bebê não resistiu e morreu antes mesmo de nascer. O episódio deixou a família devastada e foi mais um evento que abalou o psicológico de Isabel.

Um ano depois, ela engravidou novamente e em 15 de outubro de 1875, nasceu Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança, primeiro filho de Isabel e Gastão.

O casal tive mais dois herdeiros, Luís Maria, nascido em 1878 e Antônio Gastão, que nasceu em 1881.

Isabel e Gastão se casam em Nos Tempos do Imperador

Assim como na vida real, Isabel escolheu se casar com Gastão por ter maior afinidade com o francês. Na trama, Teresa Cristina (Letícia Sabatella) não gostou muito da escolha da filha, mas ficou muito alegre quando Leopoldina (Bruna Griphao) e Augusto (Gil Coelho) anunciaram que também vão se casar.

Em cenas previstas para irem ao ar em breve na trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão, Isabel e Conde D’Eu vão subir ao altar de uma igreja no Rio de Janeiro para selar a união.

Ainda não se sabe quando o casamento de Leopoldina com o Duque de Saxe-Coburgo-Gota deve acontecer.