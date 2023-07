Priscila Fantin ganha Dança dos Famosos: veja 2º e 3º lugar

Quem ganhou a Dança dos Famosos foi Priscila Fantin, junto com o professor Rolon Ho, neste domingo, 2. A dupla conquistou as maiores notas e levou para casa o troféu da temporada e um carro 0km. Carla Diaz ficou em segundo lugar, enquanto Rafa Kalimann terminou na terceira posição.

Priscila Fantin e o professor Rolon Ho se tornaram os campeões da Dança dos Famosos ao serem muito elogiados pelos jurados e somarem as maiores notas juntando a avaliação da bancada técnica, artística e os votos do Gshow. A dupla terminou a competição com média de 139,6 pontos.

A Dança dos Famosos chegou ao fim após três meses no ar. O último dia da competição foi transmitido ao vivo e contou com a presença de todos os outros participantes. As apresentações musicais ficaram por conta da banda Melim e dos cantores Nattan e Belo.

A disputa passou por uma reformulação e foi iniciada com uma fase de grupos. O time com a menor nota competiu entre si e dois participantes deixaram a competição antes da fase individual.

A vencedora da Dança dos Famosos leva para casa um carro 0km e o troféu. O programa é um dos poucos que não oferece prêmio em dinheiro ao vencedor, mas paga cachê a todos que participaram da competição neste ano.

Neste ano, foram 16 competidores entre atores, cantores e influenciadores digitais. Foram eles: Guito, Linn da Quebrada, Bruno Garcia, Tiago Oliveira, Rafael Infante, Gabi Melim, Nattan, Juliana Alves, Douglas Silva, Heloísa Périssé, Daiane dos Santos, Belo, Bruno Cabrerizo, Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin.

1º lugar: Priscila Fantin, 139,6

2º lugar: Carla Diaz, 139,3

3º lugar: Rafa Kalimann, 139,2

Quem já ganhou a Dança?

Essa foi a 20ª temporada da Dança dos Famosos no Domingão. O programa, que está no ar desde 2005, ainda não teve a edição de 2024 confirmada, mas é provável que a disputa retorne no próximo ano.

Em 2022, a vencedora foi a atriz Vitória Strada. O segundo lugar ficou com o cantor Vitão, enquanto a apresentadora Ana Furtado fechou o pódio na terceira posição.

Há dois anos, última edição de Faustão no comando do programa, o Domingão promoveu a Super Dança dos Famosos apenas com nomes que já haviam participado de temporadas anteriores e se destacaram. Paolla Oliveira foi a campeã mais uma vez, seguida de Rodrigo Simas no segundo lugar e Dandara Mariana em terceiro.

A Dança dos Famosos é a versão brasileira do programa britânico Strictly Come Dancing, que já ganhou versões por todo o mundo. A competição é inteiramente gravada, com exceção da final, e a plateia presente nas gravações também avalia os competidores.

Os eliminados também ganham uma nova chance de voltarem à competição na repescagem realizadas um pouco depois do início da fase decisiva.

Vinte famosos já se tornaram campeões da disputa. Foram eles: Karina Bacchi (2005); Juliana Didone (2006); Robson Caetano (2006); Rodrigo Hilbert (2007); Christiane Torloni (2008); Paolla Oliveira (2009); Fernanda Souza (2010); Miguel Roncato (2011); Rodrigo Simas (2012); Carol Castro (2013); Marcello Melo Jr. (2014); Viviane Araújo (2015); Felipe Simas (2016); Maria Joana (2017); Léo Jaime (2018); Kaysar Dadour (2019); Lucy Ramos (2020); Paolla Oliveira (2021); Vitória Strada (2022).

