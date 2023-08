Programa do Faustão acabou mesmo? Apresentador se despede da TV

O Faustão na Band acaba nesta sexta-feira, 18, depois de semanas de reprise e programas apresentados apenas por João Guilherme e Anne Lottermann. A atração chega ao fim com uma homenagem ao ícone da televisão, que contará com a presença dos três filhos e de toda a família do famoso.

Vai acabar o programa do Faustão na Band?

O último programa do Faustão na Band vai ao ar dia 18 de agosto de 2023. A despedida do apresentador da televisão, ao menos por enquanto, promete emocionar o público.

Esse será o primeiro programa inédito em semanas, já que a emissora optou por exibir reprises após o fim das gravações em julho. A homenagem que o público assiste hoje foi gravada em maio, último mês que Fausto compareceu aos estúdios Band após o anúncio do encerramento de seu contrato.

As homenagens a Faustão ficam por conta da jornalista Anne Lottermann e de João Guilherme, filho do meio do famoso. Quem também sobe ao palco para se apresentar pela primeira vez é Lara Silva, herdeira primogênita de Fausto - a jovem é fruto do primeiro casamento do apresentador.

Além da despedida, o programa também exibe o Arquivo Pessoal do surfista Ítalo Ferreira que conquistou a medalha de ouro no surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

A partir de segunda-feira, 21, Faustão na Band será substituído pelo programa Melhor da Noite, sob comando de Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. A atração será apresentada ao vivo, de segunda a sexta.

O Melhor da Noite reúne entretenimento, jornalismo e interatividade através de uma série de quadros diferentes que envolvem gastronomia, games, viagens, ciência e um reality especial para que pessoas acima de 50 anos possam encontrar seus pares perfeitos no chamado "Melhor do Amor".

Além de Zeca e Glenda, estão no elenco da nova atração o rapper Thaíde, o jornalista e humorista Magno Navarro, o chef de cozinha Rodrigo Oliveira e Rodrigo Alvarez, colunista internacional na Europa. Os apresentadores também terão a ajuda de uma Inteligência Artificial, que vai agregar com informações, comentários, ajustes técnicos e ainda tirar dúvidas de quem estiver assistindo.

Qual é a doença que o apresentador tem?

Na última quinta-feira, 17, a assessoria de imprensa de Faustão divulgou uma nota confirmando que o apresentador está internada desde o último dia 5, no Hospital Albert Einstein, para tratar insuficiência cardíaca.

Hoje, Luciana Cardoso, esposa do apresentador, postou uma mensagem enigmática em sua página no Instagram sobre esperança. Muitos internautas acreditam que ela esteja se referindo ao estado de saúde do marido, que está com 73 anos. "Esperar: 1. estar à espera de (alguém, algo) 2. ter esperança 3. achar (algo) como provável 4. desejar, ambicionar 5. estar reservado", escreveu ela. O famoso deve passar por uma cirurgia no coração, conforme informações publicadas pelo R7. O procedimento é simples, mas ainda não há data certa para acontecer.

Em 2021, Fausto já havia ficado no hospital para o tratamento de um edema linfático e vem passando por internações de rotina desde então.

O último boletim médico divulgado pelo hospital na tarde de ontem informou que o quadro do apresentador é estável. A nota foi assinada pelo médico cardiologista Dr. Fernando Bacal e por Miguel Cendoroglo Neto, diretor-médico e de serviços hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.

Até agora, ainda não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde do famoso.

Leia a nota na íntegra: