Saiba qual é o horário do jogo do Fluminense hoje no SBT. Foto: Reprodução / Pixabay

Programação do SBT: horário do jogo do Fluminense na Libertadores hoje

Programação do SBT: horário do jogo do Fluminense na Libertadores hoje

Olimpia e Fluminense disputam a terceira fase da Libertadores nesta quarta-feira, 16 de março, às 21h30, direto de Asunción, no Paraguai. A partida tem transmissão pelo canal SBT, mas também será possível assistir ao vivo e online. Descubra como acompanhar, o horário da transmissão do jogo do Fluminense e a programação do SBT.

Horário do jogo do Fluminense na programação do SBT

A partida da Libertadores 2022 entre Olimpia e Fluminense a partir 21h15 (horário de Brasília) vai passar no SBT hoje, quarta-feira em 16 de março, ao vivo para todo os estados do Brasil e, principalmente, de graça.

Na primeira partida da terceira fase, o elenco carioca venceu por 3 a 1 jogando em casa, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Agora, precisa de um simples empate para avançar até a fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2022.

O encontro acontece no Estadio Defensores del Chaco, no Paraguai, com a bola rolando às 21h30, incluindo o pré-jogo da emissora para a torcida que começa às 21h15 da noite.

Téo José é quem vai narrar a partida nesta quarta-feira pelo SBT. Com ele, estarão Mauro Beting e o ex-jogador Washington, além de Nadine Bastos, comentarista de arbitragem.

Olimpia x Fluminense – NOVE E MEIA DA NOITE – SBT, ESPN, SBT.COM.BR e Star +

Como assistir o jogo do Fluminense hoje online de graça

Além de poder acompanhar pela televisão o jogo do Fluminense hoje, o torcedor também tem a opção de assistir todos os lances contra o Olimpia online e de graça. O site do SBT (www.sbt.com.br) vai reproduzir a transmissão do canal de maneira gratuita e ao vivo a em seu portal a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Para ter o acesso completo basta entrar no site, procurar pelo ‘AO VIVO’ escrito em vermelho e branco, na parte superior ao lado esquerdo, clicar, dar Play no vídeo que aparece na tela central da tela e, assim que estiver completamente carregado, assistir quando e como quiser.

Se prefere acompanhar pelo aplicativo, o SBT Vídeos, a plataforma oficial da emissora, está disponível tanto para smartphones como tablets. O produto está disponível de graça para baixar no Google Play ou Apple Store. Basta procurar pelo nome, clicar na primeira opção e se conectar.

A partida será retransmitida no aplicativo, ou seja, será a mesma transmissão que passa no canal da televisão e com a mesma narração. Além do smartphone, é possível assistir em computador e tablets.

Programação do SBT – 16/03/2022

Saiba qual é a programação do SBT hoje, quarta-feira em 16 de março de 2022, com o jogo da Libertadores ao vivo no canal.

06:00 Primeiro Impacto

10:30 Bom Dia & Cia

14:20 Casos de Família

15:20 Fofocalizando

17:00 Mar de Amor

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Carinha de Anjo

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

+ Tem prorrogação na Champions League 2022?