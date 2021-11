Programação do SBT: que horas passa a final da Libertadores 2021?

Qual jogo vai passar no SBT hoje? A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras será transmitida neste sábado, 27 de novembro de 2021, ao vivo para todo o Brasil logo após o Programa Raul Gil, a partir das 15h30 com o pré-jogo. Confira como assistir e todas as informações sobre a programação da emissora.

Horário e onde ver a final da Libertadores 2021

Que horas passa a final da Libertadores 2021?

A grande final da Libertadores 2021 entre Flamengo e Palmeiras a partir 17 horas (horário de Brasília) vai passar no SBT hoje, sábado em 27 de novembro, ao vivo para todo os estados do Brasil e, principalmente, de graça.

O encontro do atual campeão com o vencedor da edição de 2019 promete grandes emoções e muita disputa nos gramados do Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A bola vai rolar às 17 horas da tarde, porém, a emissora prepara um pré-jogo incrível para a torcida.

Téo José é quem vai narrar a final neste sábado pelo SBT direto do Uruguai. Com ele, estarão Mauro Beting e o ex-jogador Washington, além de Nadine Bastos, comentarista de arbitragem. Já André Galvão e Fernanda Arantes serão os repórteres direto do campo.

Flamengo x Palmeiras – 17 HORAS – SBT, Fox Sports, Conmebol TV e Star +

Programação do SBT hoje – 27/11/2021

Confira toda a programação do SBT neste sábado e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance hoje. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Sábado Animado

12:00 Henry Danger

14:15 Programa Raul Gil

15:30 Pré-Jogo da Libertadores

17:00 Libertadores

19:45 SBT Brasil Jornal

20:30 Carinha de Anjo

21:30 Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo

22:30 Bake Off Brasil – Mão na Massa

00:15 Notícias Impressionantes

02:15 Arqueiro – Arrow

05:45 Jornal da Semana SBT