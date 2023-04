Protagonista de Terra e Paixão, Bárbara Reis está em dobradinha

Folhetim trará trama ambientada no Mato Grosso do Sul com rivalidades, romance e muita emoção.

A atriz carioca de 33 anos de idade, Bárbara Reis, vive sua primeira protagonista da carreira. Apesar de atuar desde os 12 anos no teatro, este é o maior destaque da famosa até hoje. E para começar essa nova fase em ótimo estilo, o trabalho é logo no horário nobre da TV Globo, com a próxima novela das 21h, Terra e Paixão.

E para quem ainda não conferiu os trabalhos da artista até então, ela estará em dobradinha pelas próximas semanas. Como interpreta também a personagem Débora de Todas as Flores, a líder da facção de tráfico humano da novela, a atriz dividirá sua imagem entre as telinhas da emissora e também a plataforma streaming.

Atualmente, ela filma apenas Terra e Paixão, mas Todas as Flores ainda está em exibição semanalmente e só terminará de lançar seus cinco capítulos por semana no final do primeiro semestre de 2023.

Quem é a protagonista de Terra e Paixão?

A protagonista de Terra e Paixão vivida por Bárbara Reis se chama Aline. Uma mulher forte, ela é professora de matemática e é casada com Samuel (Ítalo Martins), com quem tem um filho, o pequeno João (Matheus Assis).

Uma tragédia irá tomar conta da vida da moça logo no começo da novela. A morte de seu marido será culpa do fazendeiro Antonio La Selva, interpretado por Tony Ramos. Por conta do interesse nas terras de Samuel, Antonio causará um atentado na casa da moça. O marido morrerá, mas Aline sobreviverá com o filho devido a ajuda de Caio (Cauã Reymond), filho de Antonio, fruto do primeiro casamento do pecuarista.

Ao sair viva da emboscada, ela herdará as terras do marido e deixará o giz e a sala de aula de lado para se jogar no mundo do agronegócio. Em homenagem a memória do marido e com sede de vingança, ela se empenhará a construir um império que vai contra os La Selva e pretende deixar como legado para o filho no futuro.

Durante este percurso, ela causará intrigas com Antonio e também a esposa dele, Irene (Gloria Pires), a outra vilã da trama. O relacionamento de Aline com a família La Selva se intensificará quando ela se apaixonar por Daniel (Johnny Massaro), filho de Irene e Anotnio e meio-irmão de Caio, que também cai de paixão por Aline.

O triângulo amoroso balançará o coração da mocinha durante a novela. Em papo com o site de imprensa da emissora, Bárbara Reis adiantou algumas novidades sobre a personagem e sua relação com os meios-irmãos Caio e Daniel.

Devido ao histórico da moça com o personagem de Reymond, que além de salvá-la ainda tentará ajudá-la a cuidar das terras, a relação será mais física e uma tensão sexual ficará no ar. Já com Daniel, ela classifica o amor como "puro".

Outras novelas de Bárbara Reis

O atual destaque de Bárbara Reis será agora nas novelas Terra e Paixão e Todas as Flores. Porém, a atriz já está na casa há algum tempo. Sua estreia na TV Globo foi em 2016, quando atuou em Velho Chico como Doninha. Ela apareceu apenas na primeira fase da trama, ao viver a versão jovem da mulher de Clemente, papel que depois ficou com a atriz Suely Bispo.

Em seguida, ela trabalhou na série Os dias Eram Assim (2017) e depois migrou para a Record TV, em que atuou em Jesus (2018) como a gladiadora Susana. O tempo na emissora de Edir marco durou pouco, já que logo em 2019 ela retornou para a TV Globo para interpretar Shirley em Éramos Seis. Na trama, ela era mãe de Inês e vivia amargurada por ter sido rejeitada durante a gravidez.

Os próximos trabalhos foram a série Falas Negras (2020) e depois o filme Inverno (2022). Em 2022, ela estreou na série original Todas as Flores, que exibiu 45 capítulos até dezembro. Agora em 2023, a novela retornou e exibirá no total mais 40 e Bárbara também protagoniza Terra e Paixão.

