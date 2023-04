Vilões x Mocinhos: os protagonistas de Terra e Paixão

Criada por Walcyr Carrasco, um dos maiores autores da TV Globo, Terra e Paixão está chegando! A produção tem previsão de estreia para o dia 8 de maio e trará uma história cheia de embates, romance e drama. O trio de protagonistas será vivido pelos atores Barbara Reis, Johnny Massaro e Cauã Reymond. Além deles, também se destacarão os vilões da trama vividos por Gloria Pires e Tony Ramos.

Barbara Reis vive mocinha Aline em Terra e Paixão

A atriz Barbara Reis é a grande estrela de Terra e Paixão. Este é o maior destaque da artista na emissora, que já viveu Debora em Todas as Flores (2022 - 2023) e Shirley em Éramos Seis (2019). A famosa de 33 de anos de idade será a mocinha da vez e ficará viúva logo no começo da trama.

Aline mora na fictícia cidade de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul, com o marido Samuel (Ítalo Martins) e o filho João (Matheus Assis). Samuel é dono de um pequeno pedaço de terra e Aline é professora.

Porém, o produtor rural Antonio La Selva (Tony Ramos) é ambicioso e quer tudo o que a família tem. Por isso, tudo muda na vida dos Machado, Samuel acaba morto e Aline fica com a terra. Impetuosa e corajosa, ela não cede para os inimigos e se propõe a prosperar e conseguir justiça.

Cauã Reymond e Johnny Massaro vão disputar coração de protagonista

Caio (Cauã Reymond, 42) é filho de Antonio La Selva com a primeira esposa e é meio-irmão de Daniel (Johnny Massaro, 31) e Petra (Debora Ozório, 26), filhos do produtor com a atual mulher, Irene (Gloria Pires, 59).

Os dois acabam envolvidos com Aline e por isso vivem rivalidade em um triângulo amoroso que marcará Terra e Paixão. Caio é um homem dividido, pois sofreu muita rejeição do pai e a madrasta durante toda a sua vida, mas também sabe expressar amor e generosidade.

Ao ver que o pai quer a terra de Aline a todo custo, ele salva a moça e seu filho quando Samuel é morto. Caio acaba se apaixonando pela mulher e até a ajuda a se tornar uma produtora rural para seguir com os trabalhos do marido falecido.

Já Daniel é um rapaz mais sentimental. Ele não costuma ver maldade nas pessoas, mas sabe ser ambicioso. O herdeiro é noivo de Graça (Agatha Moreira), mas ao ver a força e determinação de Aline, acaba se apaixonado pela viúva, disputando-a com o irmão.

Jonatas faz parte do núcleo de Aline

Quem também aparece na história da protagonista Aline é Jonatas, papel do ator Paulo Lessa (41). Ele é primo de Samuel, ex-marido da moça, e um amigo fiel para qualquer hora, principalmente as difíceis. Ele sempre foi apaixonado por Aline e a convivência com a mulher para ajudá-la a se reerguer após a morte do marido deixará seus sentimentos ainda mais intensos.

Em 1º trabalho de Ramos com Carrasco, Antônio é rival de Aline

Tony Ramos (74) está em uma novela de Walcyr Carrasco e viverá logo de cara um vilão inescrupuloso, Antonio La Selva. Ele é casado com Irene, atriz que já viveu sua esposa na ficção antes, como os filmes Se eu Fosse Você (2006 e 2009).

As terras em que moram Aline e a família foram desmembradas da propriedade de Antonio La Selva há muitos anos. Como o local tem água e uma boa terra, o produtor rural fica obcecado com a ideia de tomá-las para seu império. Ele é responsável pela invasão que causa a morte de Samuel e cria uma rivalidade marcante com Aline, que promete derrubá-lo.

A fortuna de sua família começou gerações atrás, com seu avô. Ele tem três herdeiros, Caio, que é o que mais entende do assunto, mas é rejeitado por ser fruto de seu primeiro casamento, Daniel e Petra, filhos da atual esposa.

Gloria Pires vive vilã impetuosa na novela Terra e Paixão

Gloria Pires interpreta a vilã Irene, que é casada com Antonio La Selva, mãe de Daniel e Petra e madrasta de Caio. Ela é misteriosa, cheia de segredos e uma manipuladora. Ambiciosa, ela não quer que o enteado fique com os negócios da família e tenta convencer o marido a deixar a posse de tudo na mão de seus filhos. Assim como o marido, Irene também será uma pedra no sapato da mocinha protagonista Aline.

Petra é a outra filha de Antonio e Irene

Interpretada por Debora Ozorio, Petra é fruto do segundo casamento de Antonio La Selva. Ela é viciada em remédios tarja preta, por isso vive sem limites, correndo riscos e tem certa fragilidade. Ela é formada em agronomia e quer tomar posse da fortuna da família. Durante a trama, ela se envolve com o trambiqueiro Luigi (Rainer Cadete, 35), um italiano que passa a influenciá-la.

