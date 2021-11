Próxima novela da Record: conheça a história de ‘A Bíblia’

A novela Gênesis está em reta final e logo será substituída na grade da emissora de Edir Macedo. Depois de conferir os desfechos da fase sobre José do Egito, o público dará as boas vindas a personagens bíblicos como Moisés e Josué na próxima novela da Record.

Qual será a próxima novela da Record?

A nova novela da Record vai se chamar A Bíblia, porém, ela não será totalmente inédita nas telinhas, pois será uma junção de trechos de produções que o canal já exibiu antes. De acordo com o Notícias da TV, a Record fará cortes e reedições nas tramas de Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, além de cenas do jardim do Éden da novela Gênesis, e dará uma nova roupagem para a história, que contará com a narração de Deus nesta versão.

A escolha do canal em reexibir essas tramas, segundo o jornalista Flávio Ricco, partiu da ideia de continuidade de narrativa que isso dará para Gênesis, pois depois que este primeiro livro da Bíblia é finalizado, começa o livro de Êxodo, em que é a apresentado a trajetória de Moisés e Josué. Assim, será como se o público continuasse a assistir Gênesis, que foi dividida em 7 fases.

Na próxima novela da Record, os principais acontecimentos das reprises de Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida abordados serão o Mar Vermelho, momento em que Moisés consegue tirar os hebreus do Egito, e a sina de Josué na liderança do povo de Israel a caminho da terra prometida e a queda das muralhas de Jericó.

É previsto que a próxima novela da Record tenha início na terça-feira da semana que vem, dia 23 de novembro de 2021. Gênesis será encerrada na segunda-feira, dia 22. A faixa de horário da nova atração será a mesma de sua antecessora, às 21h, depois do Jornal da Record.

Quando A Bíblia for finalizada, em cerca de quatro meses, a próxima novela inédita da Record será Reis.

Prévia de Os Dez Mandamentos:

Personagens principais de A Bíblia

A Record ainda não revelou quais serão os personagens secundários abordados nesta versão reeditada das novelas Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, mas sabe-se que os nomes centrais da trama voltarão a aparecer nas telinhas da Record. Então está na hora de você conhecer alguns deles!

Moisés

Na história bíblica, o rapaz, que é um hebreu, é salvo de um decreto do faraó que determinava a morte de meninos hebreus ao ser colocado em um cesto pela mãe e deixado no rio Nilo. Assim ele vai parar nas mãos da princesa Henutmire e vira príncipe do Egito. Quando cresce e descobre sua origem, liberta o povo de Israel da escravidão.

Arão

Irmão biológico de Moisés, o hebreu é filho de Joquebede e tem ressentimento de Moisés por ele ter sido criado com todas as regalias do palácio egípcio, enquanto Arão viveu sendo humilhado como escravo. Porém, o homem tem bom coração e é escolhido por Deus para ajudar Moisés.

Ramsés

Filho de Tuya e Seti I, criado para ser o próximo faraó, Ramsés é o vilão de Os Dez Mandamentos, a próxima novela da Record. O rapaz cresceu considerando Moisés seu irmão, mas tudo muda quando eles se tornam adultos e viram rivais.

Henutmire

Princesa no Egito, a moça encontra Moisés nas águas do rio Nilo e salva o bebê. Ela cria o garoto como seu próprio filho e sofre com a infidelidade do marido na próxima novela da Record, A Bíblia.

Joquebede

Mãe biológica de Moisés, a mulher dá o pontapé inicial a história, pois é a responsável pelo plano que salva a vida de Moisés ainda bebê. É usada por Henutmire, que não sabe que ela é a verdadeira mãe do menino, como ama de leite de Moisés.

Josué

Personagem principal de A Terra Prometida, Josué é sucessor de Moisés. Quando o filho de Joquebede morreu, o rapaz se tornou o principal líder do povo hebreu e lidera a conquista da terra que foi prometida por Deus ao descendentes de Israel.

Aruna

Par romântico de Josué, Aruna é uma moça da Trino de Efraim. Ela é órfã e por isso foi criada por Quemuel e Léia. Ao longo da novela descobre mais sobre seu passado.

