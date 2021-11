Final da novela Gênesis: veja 5 desfechos da novela

No ar desde janeiro de 2021, a novela da Record TV baseada no primeiro livro da Bíblia vai ser finalizada em breve, pouco antes de completar 1 ano nas telinhas. Como o final da novela Gênesis reserva momentos marcantes e emocionantes para o público, resolvemos listar alguns acontecimentos que prometem te deixar vidrado!

Final da novela Gênesis terá reencontro

No último capítulo do folhetim da Record TV, José vai ver o pai depois de cerca de duas décadas afastado. Depois que José foi vendido a um mercador de escravos, aos 17 anos de idade, os irmãos do rapaz disseram ao pai que José havia sido assassinado por um animal selvagem, por isso Jacó passou muitos anos em luto e sem esperança de um dia rever o filho preferido.

Porém, tudo muda no final da novela Gênesis. Quando os irmãos do rapaz viajam até o Egito para comprar alimento e o reencontro com José, que agora é governador, acontece. Depois de momentos tensos e pedidos de desculpa, José pede que seu pai seja buscado em Canaã, assim o ancião é levado para as terras do faraó.

Enquanto espera pelo reencontro de José e Jacó no final da novela Gênesis, veja como foi o reencontro do governador com os irmãos:

Potifar vai encontrar novo amor

É previsto pelo Purepeople, que conseguiu acesso a algumas cenas da novela Gênesis, que Potifar (Val Perré) vai conseguir um final feliz no folhetim da Record TV. Depois de brigar com Abumani pela atenção e o coração de Amanishakheto (Isabel Fillardis), o general vai ser o vencedor da disputa.

A dupla passa por altos e baixos e a rainha africana não aceita certos comportamentos do general de Sheshi, mas se entrega aos sentimentos que cultiva pelo personagem de Val Perré e os dois terminam a novela Gênesis casados.

Diná e Namael vão ficar juntos?

Ainda segundo o portal, é esperado que o final dos personagem de Giovanna Coimbra e Victor Sparapane seja feliz na novela Gênesis. Recentemente o casal se beijou pela primeira vez no folhetim e é previsto que no desfecho da produção, eles estejam juntos e com um filho.

Final feliz para Abumani na novela Gênesis

Também é aguardado um final que vai agradar os fãs do personagem de Dudu de Oliveira. O fiel amigo de José vai perder a disputa pelo coração de Amanishakheto para Potifar, mas não ficará sozinho. Nas cenas que encerram o folhetim, ele aparecerá ao lado de uma esposa (o nome da atriz não foi divulgado), estará morando longe das terras do Egito e terá um filho pequeno.

Traição contra o faraó vai ser descoberta

Segundo o Notícias na TV, nas cenas finais da novela Gênesis, o público vai descobrir que a própria esposa do faraó Sheshi vai ser desmascarada como espiã do rival do marido, o exilado Apepi. Como o soberano é casado com duas mulheres, você pode se perguntar: qual delas? A traidora será Merianat, papel da atriz Samia Abreu.

A mulher será revelada como uma das responsáveis pela morte de Adja (Jullie Maggal) e muitos outros crimes no palácio.

Que dia é exibido o final da novela Gênesis?

Em conversa com o DCI na semana passada, a Record informou que o folhetim seria finalizado na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, no entanto, recentemente o jornalista Flávio Ricco do R7 informou que a emissora decidiu estender o desfecho da novela. Assim, a nova data para o último capítulo da produção bíblica ficou para o dia 22 de novembro.

O DCI já entrou em contato com a assessoria da Record para confirmar esta informação e no momento aguarda pela resposta.

