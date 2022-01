Próxima novela das 6: quando estreia e como será Além da Ilusão

Trama sucede Nos Tempos do Imperador, que termina na próxima semana

A próxima novela das 6 já tem data certa para ir ao ar. A trama protagonizada por Rafael Vitti e Larissa Manoela estreia depois do fim de Nos Tempos do Imperador e também será de época. Abaixo, veja tudo o que sabemos até agora sobre o folhetim de Alessandra Poggi.

Quando estreia a próxima novela das 6

A próxima novela das 6, Além da Ilusão, estreia dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, na faixa de horário das 18h, substituindo Nos Tempos do Imperador.

A história se passa nas décadas de 1930 e 1940, e será divida em duas fases. A trama começa em Poços de Caldas, Minas Gerais, quando Isadora ainda era criança. Nessa fase, ela será interpretada pela atriz mirim Sofia Budke. A garota fica encantada com as magias de Davi, personagem de Vitti.

Sua irmã mais velha, Elisa, interpretada por Larissa Manoela, está prestes a fazer 18 anos. Ela acaba conhecendo Davi enquanto o ilusionista está na cidade e os dois se apaixonam. Quem não gosta nada do envolvimento dos dois é Matias (Antonio Calloni), que faz de tudo para separar o jovem casal.

Entretanto, Elisa morre ao longo da trama e Davi leva toda a culpa por um crime que não cometeu. O protagonista passa 10 anos na cadeia, enquanto a família de sua falecida namorada se muda para Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Depois de deixar a prisão, Davi vai seguir tentando realizar seu sonho de se tornar um grande ilusionista e de provar sua inocência. Seu destino irá se cruzar com o de Isadora, irmã de Elisa, que é fisicamente muito parecida com ela. Os dois vão se apaixonar, mas precisarão enfrentar Joaquim (Danilo Mesquita), noivo da protagonista, para viverem esse amor.

Isso porque Joaquim só quer se casar com Dora para herdar os bens da família dela. Davi descobre o plano e tentará proteger sua amada de cair nessa roubada.

Como assistir a estreia de Além da Ilusão?

Além da Ilusão marca a estreia de Larissa Manoela nas novelas da Globo. A famosa assinou contrato com a emissora em fevereiro de 2020, mas só entrar no ar agora, devido a pandemia de covid-19 que causou atrasos no cronograma de novelas.

Para assistir o primeiro episódio da trama de Alessandra Poggi, é só ligar na Globo no dia 7 de fevereiro, por volta das 18h15. Quem estiver longe da TV pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso ao canal gratuitamente.

Os capítulos também ficam salvos para os assinantes da plataforma de streaming após a exibição na televisão.

Quem está no elenco da novela?

Rafael Vitti é Davi

Larissa Manoela é Elisa e Isadora

Danilo Mesquita é Joaquim

Bárbara Paz é Úrsula

Lima Duarte é Afonso

Malu Galli é Violeta

Paloma Duarte é Heloísa

Eriberto Leão é Eugênio

Caroline Dallarosa é Arminda

Ricky Tavares é Inácio

Gaby Amarantos é Emília Costa

Marcos Veras é Enrico Albuquerque

Jayme Matarazzo é Padre Tenório Marques

Marisa Orth é Margarida

