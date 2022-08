Vai na Fé: próxima novela das 7 depois de Cara e Coragem

Trama entra no ar no primeiro semestre de 2023

A próxima novela das 7 será Vai na Fé, de autoria de Rosane Svartman. O folhetim ainda não tem data certa para entrar no ar, mas deve ser exibido a partir do primeiro semestre de 2023. Com temática religiosa, será protagonizado pela atriz Sheron Menezzes no papel de Sol.

Qual será a próxima novela das 7?

Vai na Fé é a próxima novela das 7. A mocinha da história será Sol (Sheron Menezzes) uma vendedora de marmitas que já foi rainha de bailes funks, conforme adiantado pela jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. A protagonista se converteu ao evangelho e deixou a vida nas noitadas para trás para cantar na igreja do bairro em que mora.

Casada com um homem desempregado, é Sol quem sustenta a casa com o dinheiro da venda de suas quentinhas. Até que ela recebe a oportunidade de se tornar backing vocal do cantor de funk interpretado por José Loreto, um artista em decadência. A mocinha viverá o dilema entre voltar para o funk e ter a oportunidade de mudar de vida ou se manter fiel aos seus princípios.

Quem também estará no elenco da próxima novela das 7 será Renata Sorrah, que interpretará a mãe do personagem de Loreto. Uma mulher que além de ser empresária do filho, também tenta controlar sua vida. Já Carolina Dieckmann será a irmã do cantor, mas os dois terão uma relação distante.

Letícia Salles, a Filó da primeira fase de Pantanal, também estará na trama como uma das vilãs ao lado de Emilio Dantas, que causará na vida dos mocinhos. Bella Campos, a Muda da atual novela das nove, e Samuel Assis, o Kevin de Rensga Hits, são outros nomes do elenco, mas seus personagens ainda não foram divulgados.

O que houve com Carolina Dieckmann? Atriz está no elenco de Vai na Fé

A atriz Caroline Dieckmann está sumida das telinhas desde 2019, quando participou de O Sétimo Guardião, novela da 21h da Globo, mas já está confirmada no elenco de Vai na Fé. A loira mora em Miami, nos Estados Unidos, com o marido e os dois filhos, desde 2016, mas mantém uma moradia no Rio de Janeiro para quando precisa trabalhar na capital fluminense.

A famosa revelou à revista Quem na última segunda-feira, 15, que estará de volta ao seu país para participar da próxima novela das 7. “Agora vou passar um ano inteiro no Brasil. Fui chamada para a novela Vai na Fé e ficarei este período, entre preparações e gravações, por aqui”, disse.

Dieckmann é uma das mais conhecidas atrizes de novela. Um dos maiores destaques de sua carreira foi o papel de Camila em Laços de Família (2000), em que precisou raspar o cabelo para viver a personagem que passava por um tratamento contra a leucemia.

A atriz trabalha na Globo desde 1993, quando fez sua estreia na televisão na série Sex Appeal. A Regra do Jogo (2015), Joia Rara (2013), Salve Jorge (2012) e Mulheres Apaixonadas (2003) foram alguns de seus outros trabalhos.

Próxima novela de Rosane Svartman

Vai na Fé é a próxima novela de Rosane Svartman. A escritora já escreveu outros folhetins na emissora – o último foi Bom Sucesso, exibida em 2019 no horário das 19h.

Trabalhando na Globo desde 2008, foi colaboradora da novela Guerra e Paz, em 2010, até que seguiu como autora principal das obras Malhação: Intensa como a Vida (2012), Malhação: Sonhos (2015) e Totalmente Demais (2015), além do seriado Totalmente Sem Noção Demais no ano seguinte da novela.

A próxima novela das 7 busca atingir o público evangélico e será a primeira novela gospel da emissora, para tentar conquistar um novo público. Anteriormente, o canal já exibiu tramas com temática católica como A Padroeira (2001) e espírita com Alma Gêmea (2005), um dos maiores sucessos do horário das 18h.