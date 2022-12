Vai na Fé: um guia da nova novela da Globo

A partir de janeiro, Vai na Fé vai substituir Cara e Coragem. A nova novela das 7 pretende sair da curva e abordar o mundo gospel e a religiosidade - diferentemente das últimas tramas da emissora.

Até a estreia, a gente te conta quem são os personagens, atores e as novidades da teledramaturgia.

Vai na Fé é uma novela gospel?

Apesar de falar sobre religiosidade, fé e ter o evangelho como uns principais pontos de construção da personagem principal Sol, Vai na Fé não é necessariamente uma novela evangélica.

Diferente de produções bíblicas, como as da Record por exemplo, Vai na Fé terá vários núcleos diferentes, alguns envolvem religiosidade e outros não. Durante uma coletiva que realizou com a imprensa no dia 15 de dezembro, a autora Rosane Svartman explicou melhor sobre a temática de sua nova atração.

Rosane contou que a ideia para Vai na Fé surgiu em 2019, quando fazia pesquisas para sua novela Bom Sucesso. A personagem Paloma (Grazi Massafera) era uma mulher de fé e Rosane se surpreendeu durante as pesquisas com grupos de discussão que entre cada 10 pessoas desses grupos, cerca de 4 a 6 se declaravam evangélicas.

A descoberta a fez refletir e perceber que o público cristão não estava distante das produções da Globo. "Isso me fez pensar como seria essa personagem [de Vai na Fé], como seria a família de Sol, que nasceu dessa pesquisa e desse entendimento", contou.

A autora frisou que a religião não é o pilar central da trama, mas que faz parte da realidade brasileira e que por isso resolveu usar em sua protagonista. "Acho interessante ver como isso [a protagonista evangélica] chamou a atenção da mídia. É um ineditismo? Uma tendência? O que será que faz esse fato chamar a atenção? Tanto a Elisa [personagem de Totalmente Demais] quanto a Paloma [personagem de Bom Sucesso] eram mulheres de fé e essas novelas não foram consideradas religiosas", comentou.

A autora também completou: "99% dos brasileiros tem fé e 90% tem religião. Não seria estranho que isso fosse característica dos personagens".

Quando estreia a nova novela das 7?

A novela Vai na Fé estreia em janeiro de 2023 nas telinhas da Globo. A previsão é que o folhetim estreie no dia 16.

Com as expectativas para que o folhetim estreie na segunda quinzena de janeiro, Cara e Coragem deve acabar com seus capítulos inéditos no dia 13 de janeiro, sexta-feira, com reprise de seu último episódio no dia seguinte, sábado, 14 de janeiro.

História de Vai na Fé

A história de Vai na Fé segue a personagem Sol (Sheron Menezzes), uma mulher batalhadora que mora em Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela vende quentinhas para sustentar a família e é mãe de duas meninas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), que é a primeira da família a ingressar na faculdade.

Sol é uma mulher de fé e canta no coral da igreja. Na juventude, ela era uma estrela no cenário do funk, mas deixou os palcos. Porém, tudo muda quando ela é procurada por Lui Lorenzo (José Loreto), um músico decadente que pode lhe ajudar a voltar aos palcos. No entanto, se a mulher resolver seguir este caminho, pode entrar em conflito com suas crenças.

Para piorar, ela acaba reencontrando Benjamin (Samuel de Assis), com quem viveu um romance intenso na juventude. Agora Benjamin é um advogado criminalista que está casado com Lumiar (Carolina Dieckmann).

Quem é a autora Rosane Svartman

Rosane Svartman tem 51 anos de idade e é formada em cinema pela Universidade Federal Fluminense, além de ser mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Autora e diretora, ela deu vida a duas novelas que fizeram sucesso na faixa das 19h, Totalmente Demais (2015) e Bom Sucesso (2019). Em ambas, Rosane teve a parceira do autor Paulo Halm, que não trabalha com ela em Vai na Fé. A saída do escritor da TV Globo foi anunciada no começo de 2022.

Além destes trabalhos, ela também participou de outros projetos na emissora, como as séries Dicas de um Sedutor (2007) e Guerra e Paz (2008), além da novela jovem Malhação (2014 - 2015). No cinema, ela participou dos projetos Pluft (2022), Desenrola (2010), Mais Uma Vez Amor (2005), Como Ser Solteiro (1998), entre outros.

Personagens da nova novela da Globo

O protagonismo de Vai na Fé é de Sheron Menezzes, que interpreta Sol. A personagem ela é filha de Marlene (Elisa Lucinda), também uma mulher religiosa, é casada com Carlão (Che Moais), que está desempregado desde a pandemia e mãe de Jenifer (Bella Campos) e Duda (Manu Estevão).

Sheron contou durante a coletiva de imprensa de Vai na Fé que durante a preparação para a personagem precisou fazer aulas de canto e dança. "Amo fazer tudo isso, mas morro de vergonha", confessou a atriz.

Benjamin - Samuel de Assis

Benjamin foi um grande amor de Sol no passado. Eles viveram um romance intenso na juventude, mas se separam. Na faculdade de direito ele conheceu Lumiar, com quem acabou se casando. A dupla tem um relacionamento de 20 anos, mas é abalada quando Sol surge novamente na vida de Benjamin, que agora é um bem sucedido advogado criminalista.

Lumiar - Carolina Dieckman

Lumiar também é uma advogada criminalista de sucesso. Casada com Benjamin há duas décadas, ela não quer ser mãe de jeito nenhum e tem problemas no relacionamento com Dora (Claudia Ohana), sua mãe de jeitão hippie. Ela odeia o próprio nome, que é em homenagem a cidade que nasceu.

Jenifer - Bela Campos

Jenifer tem 18 anos e é filha de Sol. Ela é a primeira da família a conseguir uma vaga na universidade e tem dificuldades ao se deparar com o mundo de desigualdade social que encontra na faculdade. Ela é bolsista e vê durante os estudos o quanto é diferente dos colegas de classe.

Dora

Mãe de Lumiar, mora em uma espécie de retiro espiritual chamado Refúgio Paz, que fica na cidade de Lumiar. Ela mora lá com o pai da filha, Fábio (Zé Carlos Machado), e a relação com a herdeira não é a das melhores. As duas tem problemas de convivência e que serão abaladas por uma doença.

Guiga

Mel Maia interpreta a influenciadora digital e patricinha Guiga na novela Vai na Fé. A menina é uma estudante de direito arrogante e fútil, mas que é esperta. Ela ganha dinheiro com as redes sociais e não tem problema em recomendar para seu público produtos duvidosos, contanto que esteja sendo paga pelas marcas.

Yuri

Papel de Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo de Carrossel, Yuri será um amigo de Jenifer. Ele organizará com a filha de Sol um grupo para os bolsistas da universidade. Ele tem sentimentos pela colega, mas não sabe como expressa-los.

